Хотів ударити: улюблений співак Путіна накинувся на журналіста за просте запитання (ВІДЕО)

Микола Расторгуєв (фото з відкритих джерел)

Соліст пропутінського гурту "Любе" Микола Расторгуєв, відомий своєю підтримкою усіх агресивних ініціатив кремлівського диктатора, різко зірвався на журналіста через просте запитання.

Інцидент зафіксували на відео, яке поширив пропагандистський ресурс "Стархіт". На кадрах видно, як Расторгуєв, використовуючи нецензурну лексику, починає ображати представника медіа за те, що той поцікавився його гонорарами.

"Слухай, ніколи нікому не став таких запитань. Взагалі про гроші говорити непристойно. Гонорари там. Не ваше собаче діло", — роздратовано відповів соліст "Любе".

Свідки інциденту зазначили, що виглядало так, ніби співак справді міг ударити журналіста за невинне питання.

"Хотілося", — зізнався сам Расторгуєв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що постарілий улюблений співак Путіна з'явився на публіці за довгі роки. Соліст гурту "Любе", відомий своєю підтримкою агресивної політики Путіна, Микола Расторгуєв вперше за тривалий час з’явився на публіці.

Прихильник путінського режиму Расторгуєв вперше вийшов на сцену разом із своїм старшим сином Павлом. Вони виконали композицію "Конь". Артист, якого російські ЗМІ неодноразово "поховали", помітно змінився — його стан здоров’я залишає бажати кращого.

Відомо, що Расторгуєв має хронічні проблеми з нирками та неодноразово перебував у лікарні. У захваті від його появи, "патріотично налаштована" публіка зустріла виступ оваціями. Але сам виконавець активно підтримує кривавий режим Кремля, що здійснив повномасштабне вторгнення в Україну. А ще самого Путіна, якому так подобаються його пісні про російську армію.






