Хотела отказаться от шоу: Фреймут поделилась сложностями участия в «Танцях з зірками»

Украинская ведущая решила на своей странице в Instagram рассказать о личном. В своем посте она написала, что готова была отказаться от участия в танцевальном шоу. Об этом пишет издание newsyou.

Ольга Фреймут. Фото: lifestyle

Ольга не стала скрывать от поклонников, насколько сложно ей дается участие в этом проекте. Самба оказалась для нее настоящим испытанием – ведущая готова была уговорить своего партнера покинуть шоу. Но после изнурительных и долгих тренировок, Фреймут решила, что нужно продолжать начатое и не отступать. Спустя 7 дней тяжелых репетиций, пара вышла на паркет и станцевала самбу. Она признается, что запомнила лишь малую часть, поэтому показала зрителям отдельный эскиз танца, но не все задуманное хореографом.

"Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов – семь дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться от шоу, чтобы не позориться", – написала Фреймут.

Эта ситуация стала для знаменитости хорошим уроком, и теперь она готова с еще большим желанием продолжать борьбу в танцевальном шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус.



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