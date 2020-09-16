Хотела отказаться от шоу: Фреймут поделилась сложностями участия в «Танцях з зірками»

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Любовь Блажко
Украинская ведущая решила на своей странице в Instagram рассказать о личном. В своем посте она написала, что готова была отказаться от участия в танцевальном шоу. Об этом пишет издание newsyou.
Ольга Фреймут. Фото: lifestyle
Ольга не стала скрывать от поклонников, насколько сложно ей дается участие в этом проекте. Самба оказалась для нее настоящим испытанием – ведущая готова была уговорить своего партнера покинуть шоу. Но после изнурительных и долгих тренировок, Фреймут решила, что нужно продолжать начатое и не отступать. Спустя 7 дней тяжелых репетиций, пара вышла на паркет и станцевала самбу. Она признается, что запомнила лишь малую часть, поэтому показала зрителям отдельный эскиз танца, но не все задуманное хореографом.
Эта ситуация стала для знаменитости хорошим уроком, и теперь она готова с еще большим желанием продолжать борьбу в танцевальном шоу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус.
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