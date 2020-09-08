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Главная Новости Звезды персона Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус
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Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус

Она пила много воды и принимала витамин С

сегодня, 13:56
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская ведущая, а с недавних пор еще и участница проекта "Танцы со звездами", переболела коронавирусом. Об этом радостном событии она сообщила на своей странице в Instagram.

Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус

Ольга Фреймут рассказала о том, как ей удалось победить коронавирус. Фото: glavcom.

Звезда рассказала подписчикам, какие были у нее симптомы болезни, и как удалось это пережить. Так она говорит о том, что изначально страдала от сильных головных болей, и не спасали даже обезболивающие. 

Далее – жжение в ребрах и высокая температура. Фреймут поделилась, что какой-то ночью не могла уснуть: состояние было такое, будто ее переехала грузовая машина. После того как стала подниматься температура, журналистка записалась на ПЦР-тест. К несчастью, он оказался позитивным. 

Ольга уверена в том, что самое страшное в этом вирусе – его индивидуальный подход. Потому что для кого-то он "ласковый", а для кого-то может стать фатальным. Она говорит, что ей повезло переболеть COVID-19 именно в легкой форме. Но лучше все же не знать, что это такое. И при малейших сомнениях сразу обращаться к семейному врачу, - советует ведущая. 



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что  Сергей Бабкин поборол коронавирус.


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