Игорь Кондратюк назвал размер своей пенсии: на какие деньги удерживает себя сегодня



















Украинский продюсер, телеведущий и многолетний судья талант-шоу Игорь Кондратюк впервые открыто рассказал о своем финансовом состоянии после завершения активной телевизионной карьеры. В интервью Славе Демину он признался, что сегодня живет преимущественно на накопление, а его государственная пенсия составляет около 10 тысяч гривен.

Игорь Кондратюк. Фото из открытых источников

Игорь Кондратюк рассказал, что пенсия это не единственный источник дохода. Телеведущий отмечает, что на протяжении многих лет активно работал, вел несколько телевизионных проектов и смог создать финансовую подушку безопасности. Как объясняет 63-летний Кондратюк, именно эти сбережения помогают ему поддерживать привычный уровень жизни.

"У меня есть пенсия, это 9 с чем-то тысяч гривен. И я немного накопил себе. Еще хватает. Я хорошо зарабатывал, у меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как Уоррен Баффет, вышел в кэш, к тому же очень давно", — рассказал шоу.

Отдельно Кондратюк упомянул о давнем финансовом конфликте с певцом Виталием Козловским. По его словам, артист наконец полностью выплатил долг, длившийся многие годы. Продюсер отметил, что вопрос наконец-то можно считать закрытым.

"Козловский заплатил. Он закрыл этот свой позорный гештальт. Слава Богу. Вопрос закрыт", — добавил шоумен.

В 2025 году средняя пенсия в Украине составляет 6 436 гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько людей в Украине получают более 10 тысяч гривен пенсии.

Также "Комментарии" писали, что военный, потерявший две ноги на войне, сравнил свою пенсию и гражданских.