Ігор Кондратюк назвав розмір своєї пенсії: на які гроші утримує себе сьогодні
НОВИНИ

Ігор Кондратюк назвав розмір своєї пенсії: на які гроші утримує себе сьогодні

Ігор Кондратюк розповів про розмір своєї пенсії та заощадженнях.

2 грудня 2025, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot








Український продюсер, телеведучий та багаторічний суддя талант-шоу Ігор Кондратюк уперше відкрито розповів про свій фінансовий стан після завершення активної телевізійної кар’єри. В інтерв’ю Славі Дьоміну він зізнався, що сьогодні живе переважно на накопичення, а його державна пенсія становить близько 10 тисяч гривень.

Ігор Кондратюк назвав розмір своєї пенсії: на які гроші утримує себе сьогодні

Ігор Кондратюк. Фото з відкритих джерел

Ігор Кондратюк розповів, що пенсія, це не єдине джерело доходу. Телеведучий наголошує, що впродовж багатьох років активно працював, вів кілька телевізійних проєктів і зміг створити фінансову подушку безпеки. Як пояснює 63-річний Кондратюк, саме ці заощадження нині допомагають йому підтримувати звичний рівень життя.

"У мене є пенсія, це 9 з чимось тисяч гривень. І я трішки накопичив собі. Ще вистачає. Я добре заробляв, у мене було багато передач. В мене закрита декларація, це абсолютно легальна вся історія. Це просто живі гроші. Я, як Воррен Баффет, вийшов у кеш, до того ж дуже давно", — розповів шоумен.

Окремо Кондратюк згадав про давній фінансовий конфлікт зі співаком Віталієм Козловським. За його словами, артист нарешті повністю виплатив борг, який тягнувся багато років. Продюсер зазначив, що питання нарешті можна вважати закритим.

"Козловський заплатив. Він закрив цей свій ганебний гештальт. Слава Богу. Питання закрите", — додав шоумен.

У 2025 році середня пенсія в Україні становить 6 436 гривень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки людей в Україні отримує понад 10 тисяч гривень пенсії.

Також "Коментарі" писали, що військовий, який втратив дві ноги на війні порівняв свою пенсію та цивільних.



