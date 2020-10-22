Икона стиля: Надежда Мейхер покорила фанатов стильным осенним образом

Надежда Мейхер считается одной из самых сильных участниц проекта "Танцев со звездами", поскольку она много работает и не жалеет своих сил, чтобы выложиться на максимум. Несмотря на это, артистка успевает сделать много других дел, передает издание newsyou.

Надежда Мейхер. Фото: karavan.ua

Знаменитость поделилась снимками с новой фотоссесии, для которой она выбрала яркий и стильный образ. На фотографии Надежда стоит в черно-белом плаще и массивных черных ботинках, в которых она смотрится очень эффектно.

"Танцы действительно занимают очень большое количество времени. Уверена, что скоро порадую вас новыми, интересными, телевизионными проектами", — написала под фото звезда.

Фанаты не могли не оценить стильного образа певицы, поэтому засыпали ее в комментариях приятными комплиментами. Они подчеркнули, что когда красота, ум и талант соединяются в одном человеке, то это действительно прекрасно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию. Она рассказала, что депрессия начала ее преследовать после рождения сына Игоря. В какой-то момент ее жизни просто наступила черная полоса: утомительные и частые гастроли, кошмары по ночам и недовольство своей жизнью. Надежда добавила, что тогда она жила только ради своего ребенка – он был ее мотивацией, чтобы не сдаться.



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