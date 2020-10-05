Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию

Бывшая участница группы "ВИА Гра" впервые откровенно рассказала, как ей удалось пережить депрессию. В своем интервью для шоу "Танцы со звездами" Мейхер рассказала, что на протяжении двух лет страдала от психического расстройства. Об этом пишет издание segodnya.

Надежда Мейхер. Фото: karavan

Актриса призналась, что депрессия начала ее преследовать после рождения сына Игоря. В какой-то момент ее жизни просто наступила черная полоса: утомительные и частые гастроли, кошмары по ночам и недовольство своей жизнью. Надежда рассказала, что тогда она жила только ради своего ребенка – он был ее мотивацией, чтобы не сдаться.

А потом, когда певица осознала, что у нее серьезные проблемы с психикой, то решила пойти на консультацию к психологу. Приемы не прошли даром, и сейчас знаменитость даже начала задумываться над тем, чтобы снова вернуться в украинский шоу-бизнес.

Также Мейхер отметила, что участие в "Танцах со звездами" помогает ей восстанавливать душевные силы и обрести силу вновь. Именно борьбе за жизнь был посвящен танцевальный номер Надежды Мейхер и ее партнера Кирилла Васюка в 6 эфире программы.

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