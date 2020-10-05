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Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию

Артистка впервые откровенно рассказала о своей депрессии

сегодня, 18:30
Автор:

Любовь Блажко

Бывшая участница группы "ВИА Гра" впервые откровенно рассказала, как ей удалось пережить депрессию. В своем интервью для шоу "Танцы со звездами" Мейхер рассказала, что на протяжении двух лет страдала от психического расстройства. Об этом пишет издание segodnya.

Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию

Надежда Мейхер. Фото: karavan

Актриса призналась, что депрессия начала ее преследовать после рождения сына Игоря. В какой-то момент ее жизни просто наступила черная полоса: утомительные и частые гастроли, кошмары по ночам и недовольство своей жизнью. Надежда рассказала, что тогда она жила только ради своего ребенка – он был ее мотивацией, чтобы не сдаться. 

А потом, когда певица осознала, что у нее серьезные проблемы с психикой, то решила пойти на консультацию к психологу. Приемы не прошли даром, и сейчас знаменитость даже начала задумываться над тем, чтобы снова вернуться в украинский шоу-бизнес. 

Также Мейхер отметила, что участие в "Танцах со звездами" помогает ей восстанавливать душевные силы и обрести силу вновь. Именно борьбе за жизнь был посвящен танцевальный номер Надежды Мейхер и ее партнера Кирилла Васюка в 6 эфире программы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Жизнь заставила дойти до этого дна": Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни.


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