Илон Маск может стать триллионером: что ему нужно сделать для рекордного вознаграждения

Амбициозные космические проекты Илона Маска выходят на новый уровень – теперь речь идет не просто об исследовании космоса, а о создании полноценной цивилизации за пределами Земли. И в то же время появляются беспрецедентные финансовые стимулы. Речь идет о возможности получения вознаграждения, которое может оцениваться в триллионы долларов .

Триллионы за Марс: Маск получил условие, звучащее как фантастика

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет KURAZH. Совет директоров компании SpaceX утвердил новый компенсационный пакет для Илона Маск , который напрямую связан с реализацией самых смелых целей человечества.

Условия, изменяющие правила игры

Согласно плану, Маск может получить 200 миллионов акций компании с правом голоса , но только при выполнении нескольких ключевых условий. Главная из них – создание стабильной колонии на Марс с населением более одного миллиона человек.

Еще одно требование – достижение рыночной капитализации компании на уровне 7,5 триллиона долларов . Это значительно превышает стоимость большинства современных технологичных гигантов и фактически ставит SpaceX в категорию совершенно нового масштаба бизнеса.

Фактически речь идет не просто о бизнес-целях, а о создании новой цивилизации , что делает этот план уникальным даже по меркам космической индустрии.

Космические дата-центры и новая экономика

Кроме колонизации Марса, предусмотрено еще одно технологическое условие – создание инфраструктуры, способной обеспечить не менее 100 терават вычислительной мощности. Это означает развитие космических дата-центров или аналогичных систем вне Земли.

Такой уровень вычислительных ресурсов может кардинально изменить развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики , открыв новые рынки и возможности.

Роль Starship и планы IPO

Ключевым инструментом для реализации этих планов остается космический корабль Starship . Именно он должен сделать полеты на Марс экономически более доступными – ожидается, что стоимость доставки грузов может снизиться до менее 100 тысяч долларов за тонну.

Параллельно компания готовится к выходу на биржу. IPO запланировано на июнь 2026 года, и к этому моменту оценка SpaceX может достигнуть 1,75 триллиона долларов .

Что это значит для будущего

Этот план показывает, как скоро космическая индустрия переходит от теории к практике. Колонизация других планет больше не выглядит как далекое будущее – она становится конкретной бизнес-целью .

В то же время, реализация таких амбиций требует колоссальных ресурсов, технологических прорывов и времени. Но если хотя бы часть этих условий будет выполнена, это может стать величайшей трансформацией в истории человечества.

Читайте также в "Комментариях", что Маск заявил, что человечество погибнет от ИИ.