Ілон Маск може стати трильйонером: що йому потрібно зробити для рекордної винагороди

Амбітні космічні проєкти Ілона Маска виходять на новий рівень – тепер мова йде не просто про дослідження космосу, а про створення повноцінної цивілізації за межами Землі. І разом із цим з’являються безпрецедентні фінансові стимули. Йдеться про можливість отримання винагороди, яка може оцінюватися у трильйони доларів.

Трильйони за Марс: Маск отримав умову, яка звучить як фантастика

Як повідомляють "Коментарі", про це пише KURAZH. Рада директорів компанії SpaceX затвердила новий компенсаційний пакет для Ілона Маск, який напряму пов’язаний із реалізацією найсміливіших цілей людства.

Умови, які змінюють правила гри

Згідно з планом, Маск може отримати 200 мільйонів акцій компанії з правом голосу, але лише за виконання кількох ключових умов. Головна з них – створення стабільної колонії на Марс із населенням понад один мільйон людей.

Ще одна вимога – досягнення ринкової капіталізації компанії на рівні 7,5 трильйона доларів. Це значно перевищує вартість більшості сучасних технологічних гігантів і фактично ставить SpaceX у категорію абсолютно нового масштабу бізнесу.

Фактично мова йде не просто про бізнес-цілі, а про створення нової цивілізації, що робить цей план унікальним навіть за мірками космічної індустрії.

Космічні дата-центри та нова економіка

Окрім колонізації Марса, передбачено ще одну технологічну умову – створення інфраструктури, здатної забезпечити щонайменше 100 терават обчислювальної потужності. Це означає розвиток космічних дата-центрів або аналогічних систем за межами Землі.

Такий рівень обчислювальних ресурсів може кардинально змінити розвиток штучного інтелекту та цифрової економіки, відкривши нові ринки і можливості.

Роль Starship і плани IPO

Ключовим інструментом для реалізації цих планів залишається космічний корабель Starship. Саме він має зробити польоти на Марс економічно доступнішими – очікується, що вартість доставки вантажів може знизитися до менш ніж 100 тисяч доларів за тонну.

Паралельно компанія готується до виходу на біржу. IPO заплановане на червень 2026 року, і до цього моменту оцінка SpaceX може досягти 1,75 трильйона доларів.

Що це означає для майбутнього

Цей план демонструє, наскільки швидко космічна індустрія переходить від теорії до практики. Колонізація інших планет більше не виглядає як далеке майбутнє – вона стає конкретною бізнес-метою.

Водночас реалізація таких амбіцій потребує колосальних ресурсів, технологічних проривів і часу. Але якщо хоча б частина цих умов буде виконана, це може стати найбільшою трансформацією в історії людства.

