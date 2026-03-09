Илон Маск назвал одно блюдо, которое он мог бы постоянно есть до конца жизни

Генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск признался, какое одно блюдо выбрал бы, если бы пришлось есть только его до конца жизни. По словам миллиардера, это был бы классический американский чизбургер.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск во время разговора в подкасте Кэти Миллер рассказал о своих пищевых привычках. Миллиардер рассказал, что его типичный завтрак состоит из стейка, яйца и черного кофе. Маск объяснил, что его выбор напоминает "мясоедную диету", когда человек предпочитает продукты животного происхождения, минимизируя углеводы.

Таким образом, пока большинство американцев начинают день из хлопьев, Маск выбирает белковую пищу. По его словам, после питательного завтрака он часто пропускает обед или ограничивается легкой закуской.

"А потом на ужин, в зависимости от того, это светский ужин, или нет, кухня будет разной. Мне нравится широкий выбор блюд", — рассказал Маск.

Затем Маска спросили, какова его любимая кухня и блюдо.

"Американская еда моя любимая. Если бы мне пришлось ответить на вопрос, какой бы один продукт я бы выбрал, чтобы есть до конца жизни — это был бы чизбургер. Потому что чизбургеры — это прекрасно. Это гениально, это гениальное изобретение", — сказал Маск.

Миллиардер также добавил, что любит острые блюда и иногда французскую кухню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минюст США опубликовал новую фотографию с ужина Джеффри Эпштейна, на которой присутствовали Илон Маск и Марк Цукерберг.

Также "Комментарии" писали, что из-за одной ошибки женщина стала "самым богатым человеком мира". Ее состояние в тысячи раз больше Маска.