Ілон Маск назвав одну страву, яку він міг би постійно їсти до кінця життя

Генеральний директор Tesla та засновник SpaceX Ілон Маск зізнався, яку одну страву обрав би, якби довелося їсти лише її до кінця життя. За словами мільярдера це був би класичний американський чизбургер.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск під час розмови в подкасті Кеті Міллер розповів про свої харчові звички. Мільярдер розповів, що його типовий сніданок складається зі стейка, яйця та чорної кави. Маск пояснив, що його вибір нагадує "м’ясоїдну дієту", коли людина надає перевагу продуктам тваринного походження, мінімізуючи вуглеводи.

Таким чином поки більшість американців починають день із пластівців, Маск обирає білкову їжу. За його словами, після поживного сніданку він часто пропускає обід або обмежується легкою закускою.

"А потім на вечерю, залежно від того, чи це світська вечеря, чи ні, кухня буде різною. Мені подобається широкий вибір страв", — розповів Маск.

Потім Маска запитали, яка його улюблена кухня та страва.

"Американська їжа моя улюблена. Якби мені довелося відповісти на питання, який один продукт я б обрав би, щоб їсти до кінця життя — це був би чизбургер. Тому що чизбургери – це чудово. Це геніально, це геніальний винахід", – сказав Маск.

Мільярдер також додав, що полюбляє гострі страви та іноді французьку кухню.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мін’юст США опублікував нову фотографію з вечері Джеффрі Епштейна, на якій присутні Ілон Маск і Марк Цукерберг.

Також "Коментарі" писали, що через одну помилку жінка стала "найбагатшою людиною світу". Її статки у тисячі разів більші за Маска.