Илон Маск объяснил, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от вакцинации против коронавируса. Основатель SpaceX и Tesla не хочет делать прививку, даже когда вакцина появится в общем доступе. Об этом сообщило издание Daily Star.

Илон Маск. Фото: starmag.com

Миллиардер не собирается вводить вакцину от Covid-19 ни себе, ни своим родным. Он утверждает, что никто из них в этом не нуждается, поскольку не находится в группе риска.

"Вся эта ситуация с пандемией коронавируса значительно пошатнула мою веру в человечество. Я увидел, на сколько люди иррациональны", — прокомментировал свое решение Маск.

После такого ответа журналистка Кара Свишер спросила миллиардера, как быть с тем, что количество смертей от коронавируса растет. На это она услышала от Маска лишь короткое "все умирают".

Отметим, что пока общепризнанной вакцины от коронавируса в мире не существует. Но многие страны трудятся над ее разработкой.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, с какими компаниями пытается договориться украинский Минздрав о поставках в будущем вакцин от коронавируса в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!