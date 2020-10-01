Илон Маск объяснил, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

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Виолетта Комаровская
Американский бизнесмен Илон Маск отказался от вакцинации против коронавируса. Основатель SpaceX и Tesla не хочет делать прививку, даже когда вакцина появится в общем доступе. Об этом сообщило издание Daily Star.
Илон Маск. Фото: starmag.com
Миллиардер не собирается вводить вакцину от Covid-19 ни себе, ни своим родным. Он утверждает, что никто из них в этом не нуждается, поскольку не находится в группе риска.
После такого ответа журналистка Кара Свишер спросила миллиардера, как быть с тем, что количество смертей от коронавируса растет. На это она услышала от Маска лишь короткое "все умирают".
Отметим, что пока общепризнанной вакцины от коронавируса в мире не существует. Но многие страны трудятся над ее разработкой.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, с какими компаниями пытается договориться украинский Минздрав о поставках в будущем вакцин от коронавируса в Украину.
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