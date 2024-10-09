Илон Маск переживает, что его могут арестовать: что случилось

Илон Маск, известный миллиардер и основатель SpaceX и Tesla, заявил, что его могут отправить в тюрьму, если Дональд Трамп не победит на выборах в США, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В разговоре с журналистом Такером Карлсоном Маск выразил серьезные опасения по поводу своей свободы, если республиканцам не удастся удержать Белый дом.

Илон Маск предрекает свой арест

На предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании Маск выступил с поддержкой кандидата, добавив, что, по его мнению, только победа Трампа сможет сохранить демократию и Конституцию в США. Он также напомнил о покушении на Трампа, которое произошло в июле, что, по словам Маска, только подчеркивает уровень риска для всех, кто выступает против нынешнего политического истеблишмента.

“Как думаете, насколько длительным будет мое тюремное заключение? Как думаете, я увижу своих детей”, – с такими словами обратился Маск к аудитории, подчеркивая страхи, связанные с возможным исходом выборов.

По его мнению, только переизбрание Трампа может защитить основные права и свободы граждан США.

Ранее “Комментарии” писали, что американский миллиардер Илон Маск ровно за месяц до выборов появился на митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам генерального директора SpaceX и Tesla, лидер республиканцев может сохранить демократию в Соединенных Штатах.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Соединенных Штатах состоялись дебаты, где столкнулись два известных политика: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Это был первый большой дебат для Харрис и восьмой для опытного Трампа. Дебаты вызвали большой интерес, и даже Илон Маск, известный своими проектами Tesla и SpaceX, высказался о них. Он написал в соцсети X, что Харрис превзошла ожидания большинства на этих дебатах. Но Маск также добавил, что продолжит поддерживать Трампа.