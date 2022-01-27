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Илон Маск предложил парню 5 тысяч долларов за удаление аккаунта в Twitter: какая причина

Илон Маск предложил 19-летнему парню 5000 долларов за удаление аккаунта в Twitter, который отслеживает его частный самолет, говорится в отчете

сегодня, 17:20
Автор:

Карина Ожерельева
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Илон Маск направил сообщение владельцу аккаунта в Twitter, который отслеживает его частный самолет, с предложением в 5000 долларов, если он переведет аккаунт в автономный режим. Об этом сообщает Insider со ссылкой на сайт технических новостей Protocol.

Илон Маск предложил парню 5 тысяч долларов за удаление аккаунта в Twitter: какая причина

Генеральный директор Tesla Илон Маск - Insider

Аккаунт Elon's Jet показывает перемещение приватного самолета Маска с помощью ботов, отслеживающих общедоступные данные воздушного движения.

Согласно протоколу, владелец аккаунта, 19-летний Джек Суини, получил сообщение осенью прошлого года в 00:13 от Маска. Там было написано: "Вы можете удалить это? Это угроза безопасности. Мне не нравится идея быть застреленным кем-то безумным".

Маск предложил Суини 5000 долларов после нескольких сообщений, сообщает Protocol.

"Есть ли шанс повысить это до 50 тысяч долларов? Это была бы отличная поддержка в колледже и, возможно, это позволило бы мне приобрести автомобиль", – ответил Суини.

По данным издания, Маск сказал, что подумает об этом, но больше не выходил на связь.

Когда Суини сказал Маску, откуда он собирает данные, Маск ответил: "Контроль воздушным движением настолько примитивен", — сообщает Protocol.

Ранее в этом месяце Маск написал в Твиттере, что учетные записи в отслеживающих его перемещения социальных сетях "становятся проблемой безопасности".

Как сообщали ранее "Комментарии", Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 миллиард. С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, то есть весь транш, срок которого истекает в августе 2022 года.


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Источник: https://www.businessinsider.com/elon-musk-offered-5k-remove-jet-tracker-twitter-account-report-2022-1
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