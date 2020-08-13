Илон Маск прокомментировал возможные пытки после выборов в Беларуси

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Елена Волкова
Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter отреагировал на массовые протесты в Беларуси.
Один из пользователей под ником Эрвин Вейков опубликовал твит, отметив при этом миллиардеров Илона Маска и Билла Гейтса.
“Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают“ выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас”, — обратился Эрвин Вейков.
Интересно, что Маск ответил менее, чем через сутки. Он написал, что ему жаль это слышать и спросил у пользователя, чем он может помочь.
Ранее “Комментарии” сообщали, что бизнесмен Илон Маск отреагировал на теракт в Луцке. Он оставил комментарий на странице американского издания The New York Times, которое опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля. "Просто еще один день в 2020 году", - коротко назвал события в Украине Илон Маск.
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