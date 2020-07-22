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Илон Маск прокомментировал теракт в Украине

Глава Space X Илон Маск написал о теракте в Луцке в Twitter

сегодня, 12:02
Автор:

Елена Волкова
Илон Маск прокомментировал теракт в Украине

Владелец Space X и один из богатейших людей мира -  американский бизнесмен Илон Маск - отреагировал на вчерашний теракт в Луцке. Свое мнение о произошедшем в Украине Маск выразил в Twitter.

Отметим, что бизнесмен оставил комментарий на странице американского издания The New York Times, которое опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля.

"Просто еще один день в 2020 году", - коротко назвал события вчерашнего дня в Украине Илон Маск. 

Напомним, водитель захваченного во время теракта 21 июля автобуса сообщением “Красниловка - Луцк” - рассказал о том, что на самом деле происходило в автобусе после того, как в него вошел Максим Плохой. Александр Гунчик говорит, что во время того, как автобус проехал под мостом на ул. Карпенко-Карого, Максим Плохой выстрелил в открытый люк и сказал, что захватил маршрутку. По словам водителя, террорист вел себя спокойно, давал людям поговорить. С собой у него была вода и лекарства, и вскоре после захвата он дал людям попить, а одной из заложниц - таблетку. Гунчик говорит, что именно потому, что у захватчика было все необходимое, он и не принял помощь от правоохранительных органов. Информацию о том, что заложники были прикованы наручниками к креслам, водитель назвал ложью.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке.


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