Илон Маск рассказал, почему переехал в Техас

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил переехать из Калифорнии в Техас из-за своих рабочих планов. Основатель Tesla планирует создать корабль Starship и заняться планированием строительства завода по производству электрокаров Tesla. Как он рассказал в интервью главному редактору The Wall Street Journal Мэтту Мюррею, для того чтобы создать качественный продукт, нужно работать "буквально на передовой".

ФОТО: Из открытых источников

По мнению Илона Маска, для того, чтобы создать хороший продукт, нужно руководить не из офиса, а жить буквально на работе.

"Войска будут сражаться упорнее, если увидят генерала на передовой", - цитирует Маска medusa.io со ссылкой на The Wall Street Journal.

Несколько изданий сообщило, что Основатель Tesla и SpaceX решил покинуть Калифорнию, но точная причина не называлась. Некоторые предположили, что Маск мог переехать из-за налогов. В Калифорнии установлен один из самых высоких в США налогов на доходы физических лиц, а в Техасе подоходный налог не взимают.

Напомним, "Комментарии" писали, что генеральный директор SpaceX уверен, компания высадит первых людей на Марс к 2026 году. Если точнее, через 4-6 лет. Несмотря на это Маск сообщил, что существует огромное количество рисков, связанных с этим событием. Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship, которая еще находится в разработке. Космический транспорт будет производиться из нержавеющей стали и сможет вмещать в себе до 100 человек одновременно.

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