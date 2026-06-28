Илону Маску – 55: как выглядел до того, как стал миллиардером (ФОТО)

28 июня американский предприниматель Илон Маск отмечает 55-летие. Через несколько десятилетий он прошел путь от парня, который увлекался программированием в Южной Африке, до самого богатого человека мира и основателя компаний, сменивших автомобильную, космическую и технологическую индустрии.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории в Южно-Африканской Республике. Он неоднократно рассказывал, что в детстве страдал от буллинга, много читал и увлекался компьютерами. Уже в 12 лет будущий миллиардер создал собственную компьютерную игру Blastar, проданную примерно за 500 долларов.

Илон Маск в детстве. Фото: @mayemusk

Илон Маск с сестрой и братом. Фото: @mayemusk

После переезда в Канаду, а затем в США Маск учился в Пенсильванском университете, однако оставил докторантуру в Стэнфорде и решил воспользоваться возможностями стремительного развития интернета. Первый крупный финансовый успех принесла ему компания Zip2, а настоящий прорыв произошел после продажи PayPal за 170 миллионов долларов компании eBay.

Илон Маск отмечает день рождения в подростковом возрасте. Фото: @mayemusk

Илон Маск отмечает в молодости. Фото: @mayemusk

Помимо взросления на архивных фото заметно, что волосы Маска стали значительно реже. По словам пластического хирурга Ричарда Вестрайха , в те годы инженер достиг третьей или четвертой стадии облысения из семи. Тогда основатель Маск произвел пересадку волос методом FUT, при котором из затылка вырезают часть кожи, извлекают из нее волосяные фолликулы и трансплантируют на необходимое место.





Илон Маск тогда и сейчас

Полученные средства он инвестировал в SpaceX, Tesla, The Boring Company, а затем в такие компании, как Neuralink, и xAI. Именно благодаря SpaceX частная космонавтика стала конкурентом государственных программ, а Tesla превратила электромобили из нишевого продукта в массовый тренд мирового автопрома.

В то же время Маск остается одной из самых противоречивых фигур современности. В начале полномасштабного вторжения России он оперативно снабдил Украину терминалами Starlink, что помогло поддерживать связь в критический момент. Однако впоследствии его предложения о возможном завершении войны и заявлении о статусе оккупированных территорий вызвали острую критику в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск потерял статус триллионера.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп перепутал имя Илона Маска.