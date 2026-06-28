Ілону Маску – 55: як виглядав до того, як став мільярдером (ФОТО)

28 червня американський підприємець Ілон Маск святкує 55-річчя. За кілька десятиліть він пройшов шлях від хлопця, який захоплювався програмуванням у Південній Африці, до найбагатшої людини світу та засновника компаній, що змінили автомобільну, космічну й технологічну індустрії.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск народився 28 червня 1971 року у Преторії в Південно-Африканській Республіці. Він неодноразово розповідав, що в дитинстві потерпав від булінгу, багато читав і захоплювався комп'ютерами. Уже у 12 років майбутній мільярдер створив власну комп'ютерну гру Blastar, яку продав приблизно за 500 доларів.

Ілон Маск в дитинстві. Фото: @mayemusk

Ілон Маск з сестрою та братом. Фото: @mayemusk

Після переїзду до Канади, а згодом до США Маск навчався в Пенсильванському університеті, однак залишив докторантуру у Стенфорді та вирішив скористатися можливостями стрімкого розвитку інтернету. Перший великий фінансовий успіх йому принесла компанія Zip2, а справжній прорив відбувся після продажу PayPal за 170 мільйонів доларів компанії eBay.

Ілон Маск святкує день народження в підлітковому віці. Фото: @mayemusk

Ілон Маск святкує в молодості. Фото: @mayemusk

Крім дорослішання на архівних фото помітно, що волосся Маска стало значно рідшим. За словами пластичного хірурга Річарда Вестрайха, у ті роки інженер досяг третьої або четвертої стадії облисіння із семи. Тоді засновник Маск зробив пересадку волосся методом FUT, за якого з потилиці вирізають частину шкіри, вилучають із неї волосяні фолікули і трансплантують на необхідне місце.





Ілон Маск тоді та зараз

Отримані кошти він інвестував у SpaceX, Tesla, The Boring Company, а згодом у такі компанії, як Neuralink, та xAI. Саме завдяки SpaceX приватна космонавтика стала конкурентом державних програм, а Tesla перетворила електромобілі з нішевого продукту на масовий тренд світового автопрому.

Водночас Маск залишається однією з найсуперечливіших постатей сучасності. На початку повномасштабного вторгнення Росії він оперативно забезпечив Україну терміналами Starlink, що допомогло підтримувати зв'язок у критичний момент. Однак згодом його пропозиції щодо можливого завершення війни та заяви про статус окупованих територій викликали гостру критику в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск втратив статус трильйонера.

Також "Коментарі" писали про те, як Трамп переплутав ім'я Ілона Маска.