Ирина Билык после развода снова собралась замуж: подробности

Популярная исполнительница нашей страны Ирина Билык, которая только оформила развод с Асланом Ахмадовым, снова подумывает выйти замуж. О том, что в ее жизни будет еще одна свадебное торжество, она заявила в эфире программы ЖЗЛ.

Ирина Билык (фото из открытых источников)

По словам звездной гости тележурналистов, вместе со своим любимым она организует веселое и большое торжество, на которое пригласит всех родных и друзей. Осталось найти достойного претендента на ее руку и сердце.

Исполнительница так и заявила, что свадебное торжество в ее будущем произойдет обязательно. Оно должна быть неожиданным и очень зажигательным.

Артистка сказала, что пригласит на него всех своих коллег по сцене, всех, кого очень уважает и творчество которых любит. Но пока нет жениха. Когда я его встречу, я расскажу всем, — заявила она.

Звезда не скрывала и причину своего развода с экс-супругом Асланом Ахмадовым. Кстати, от этого брака она родила сына Табриза. Он — вылитый отец.

Как сказала известная певица, за 10 лет семейной жизни она стала другой, и муж также стал не таким, каким был. Именно поэтому люди и берут развод, потому что не могут надолго сохранить самое дорогое — свое первое ощущение любимого человека.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ирина Билык показала новое элитное авто за 3,5 миллиона. В украинской исполнительницы Ирины Билык появился новый элитный автомобиль от производителя Tesla. Речь идет о современном электрический кроссовер Tesla Model X, который стоит более 3,5 миллиона гривен. Ранее национальная звезда каталась на седане Tesla Model 3 этого же автоконцерна. Новый автомобиль вдвое дороже.

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