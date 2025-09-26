Из любовницы в жены: как пропагандистка Симоньян разрушила семью женатого Кеосаяна

Рубрики
Лиля Воробьева
26 сентября стало известно о смерти мужа одиозной российской пропагандистки Маргариты Симоньян – режиссера Тиграна Кеосаяна. О трагедии сама Симоньян написала в своих социальных сетях, поблагодарила всех за соболезнования и попросила не беспокоить ее семью звонками. О том, как она отразила Кеосаяна от его семьи, напоминает "Главред".
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
Со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой, Кеосаян познакомился в театре Ленком. Он часто приходил туда, а встреча произошла случайно – на автозаправке. По словам режиссера, он сразу обратил внимание на красоту Хмельницкой. Ему требовалась актриса для рекламного проекта, поэтому он подошел, чтобы познакомиться и обменяться телефонами.
Свадьба пары состоялась в 1993 году, а потом родилась дочь Александра. В 2010 году в семье появилась еще одна дочь – Ксюша.
Однако уже через два года после рождения второго ребенка стало известно о сокровенных отношениях Кеосаяна с Маргаритой Симоньян, известной путинисткой и рупором кремлевской пропаганды.
Их знакомство началось в соцсети. Кеосаян решил поддержать Симоньян после критики в ее адрес в эфире радио. Сначала он пригласил ее на обед, потом – и на ужин.
После этого Кеосаян покинул Хмельницкую и перебрался жить за МКАД вместе с Симоньяном.
В 2013 году она родила от него дочь Марьяну – еще до официального развода режиссера с первой женой. Она рассказывала, что беременность была сложной, существовала угроза выкидыша, однако ребенок выжил.
Уже через несколько месяцев Симоньян забеременела снова, и в сентябре 2014-го родила сына Баграта. К тому времени Кеосаян разрывался между двумя семьями, ведь в первой также подрастала маленькая дочь.
В 2019 году Симоньян родила третьего ребенка от Кеосаяна – дочь Маро. Впоследствии у нее была еще одна беременность, завершившаяся выкидышем.
Официально пара узаконила брак только в 2022 году.
Следует отметить, что Алена Хмельницкая, бывшая жена режиссера, не поддерживает полномасштабную войну России против Украины. В то же время сам Кеосаян в 2023 году в интервью коллеге-пропагандисту Борису Корчевникову сетовал на прежнюю:
Алена Хмельницкая отреагировала на его смерть и написала, что для нее лично смерть путиниста — большое горе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян умер после 9 месяцев комы. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
Кеосаян долгое время остается одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.