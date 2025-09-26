Из любовницы в жены: как пропагандистка Симоньян разрушила семью женатого Кеосаяна

26 сентября стало известно о смерти мужа одиозной российской пропагандистки Маргариты Симоньян – режиссера Тиграна Кеосаяна. О трагедии сама Симоньян написала в своих социальных сетях, поблагодарила всех за соболезнования и попросила не беспокоить ее семью звонками. О том, как она отразила Кеосаяна от его семьи, напоминает "Главред".

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой, Кеосаян познакомился в театре Ленком. Он часто приходил туда, а встреча произошла случайно – на автозаправке. По словам режиссера, он сразу обратил внимание на красоту Хмельницкой. Ему требовалась актриса для рекламного проекта, поэтому он подошел, чтобы познакомиться и обменяться телефонами.

Свадьба пары состоялась в 1993 году, а потом родилась дочь Александра. В 2010 году в семье появилась еще одна дочь – Ксюша.

Однако уже через два года после рождения второго ребенка стало известно о сокровенных отношениях Кеосаяна с Маргаритой Симоньян, известной путинисткой и рупором кремлевской пропаганды.

Их знакомство началось в соцсети. Кеосаян решил поддержать Симоньян после критики в ее адрес в эфире радио. Сначала он пригласил ее на обед, потом – и на ужин.

Постепенно появились общие интересы, темы, друзья, проекты. Как это часто бывает, неожиданно и незвано оказалось, что друг без друга жить невозможно – что видеться нужно каждый день, писать ежеминутно, держаться за руки, даже когда не рядом", – вспоминала Симоньян.

После этого Кеосаян покинул Хмельницкую и перебрался жить за МКАД вместе с Симоньяном.

В 2013 году она родила от него дочь Марьяну – еще до официального развода режиссера с первой женой. Она рассказывала, что беременность была сложной, существовала угроза выкидыша, однако ребенок выжил.

Уже через несколько месяцев Симоньян забеременела снова, и в сентябре 2014-го родила сына Баграта. К тому времени Кеосаян разрывался между двумя семьями, ведь в первой также подрастала маленькая дочь.

В 2019 году Симоньян родила третьего ребенка от Кеосаяна – дочь Маро. Впоследствии у нее была еще одна беременность, завершившаяся выкидышем.

Официально пара узаконила брак только в 2022 году.

Следует отметить, что Алена Хмельницкая, бывшая жена режиссера, не поддерживает полномасштабную войну России против Украины. В то же время сам Кеосаян в 2023 году в интервью коллеге-пропагандисту Борису Корчевникову сетовал на прежнюю:

"Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит", — говорил тогда Кеосаян.

Алена Хмельницкая отреагировала на его смерть и написала, что для нее лично смерть путиниста — большое горе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян умер после 9 месяцев комы. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран пошел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", – написала украинофобка в соцсетях.

Кеосаян долгое время остается одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.

