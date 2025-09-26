З коханки в дружини: як пропагандистка Симоньян зруйнувала сім'ю одруженого Кеосаяна

26 вересня стало відомо про смерть чоловіка одіозної російської пропагандистки Маргарити Симоньян – режисера Тиграна Кеосаяна. Про трагедію сама Симоньян написала у своїх соціальних мережах, подякувала всім за співчуття та попросила не турбувати її сім’ю дзвінками. Про те, як вона відбила Кеосаяна від його родини, нагадує "Главред".

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Зі своєю першою дружиною, акторкою Альоною Хмельницькою, Кеосаян познайомився в театрі "Ленком". Він часто приходив туди, а зустріч відбулася випадково – на автозаправці. За словами режисера, він одразу звернув увагу на красу Хмельницької. Йому була потрібна акторка для рекламного проєкту, тому він підійшов, щоб познайомитися та обмінятися телефонами.

Весілля пари відбулося 1993 року, а згодом народилася дочка Олександра. У 2010 році в сім’ї з’явилася ще одна донька – Ксюша.

Проте вже через два роки після народження другої дитини стало відомо про таємні стосунки Кеосаяна з Маргаритою Симоньян, відомою путіністкою та рупором кремлівської пропаганди.

Їхнє знайомство розпочалося у соцмережі. Кеосаян вирішив підтримати Симоньян після критики на її адресу в ефірі радіо. Спочатку він запросив її на обід, згодом – і на вечерю.

"Поступово з’явилися спільні інтереси, теми, друзі, проєкти. Як це часто буває, несподівано і непрохано виявилося, що одне без одного жити неможливо – що бачитися потрібно щодня, писати щохвилини, триматися за руки, навіть коли не поруч", – згадувала Симоньян.

Після цього Кеосаян залишив Хмельницьку та перебрався жити за МКАД разом із Симоньян.

У 2013 році вона народила від нього доньку Мар’яну – ще до офіційного розлучення режисера з першою дружиною. Вона розповідала, що вагітність була складною, існувала загроза викидня, однак дитина вижила.

Уже через кілька місяців Симоньян завагітніла знову, і у вересні 2014-го народила сина Баграта. На той час Кеосаян розривався між двома сім’ями, адже в першій також підростала маленька донька.

У 2019 році Симоньян народила третю дитину від Кеосаяна – дочку Маро. Згодом у неї була ще одна вагітність, яка завершилася викиднем.

Офіційно пара узаконила шлюб лише у 2022 році.

Варто зазначити, що Альона Хмельницька, колишня дружина режисера, не підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Водночас сам Кеосаян у 2023 році в інтерв’ю колезі-пропагандисту Борису Корчевникову нарікав на колишню:

"Вона мати моїх дітей, я намагався пояснити їй, вона не чує", – говорив тоді Кеосаян.

Альона Хмельницька відреагувала на його смерть та написала, що для неї особисто, смерть путініста — велике горе.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий та пропагандист Тигран Кеосаян помер після 9 місяців коми. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую", – написала українофобка у соцмережах.

Кеосаян довгий час залишавться одним із пропагандистів кремлівського наративу. Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та "повернення" тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії.

