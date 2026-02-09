Из России изгнали известного комика, издевающегося над жертвами в войне РФ в Украине

Скандальный казахский комик Нурлан Сабуров, который сделал карьеру в стране-агрессоре и неоднократно позволял себе неоднозначные заявления в отношении украинцев, столкнулся с проблемами в России. По данным российских СМИ, артиста депортировали в Казахстан и запретили ему въезд на территорию РФ на 50 лет.

Нурлан Сабуров (фото из открытых источников)

Официально причинами депортации называют нарушение миграционных правил, налоговые вопросы, а также "критику СВО" — так в России называют войну против Украины. Свое выдворение Сабуров превратил в публичную акцию: он заявлял, что не понимает русского языка и требовал переводчика на казахский, отказался от варианта депортации в Дубай, а в итоге сам приобрел билет и вернулся в Казахстан. В то же время в России у комика осталась дорогая недвижимость.

Как утверждают российские Telegram-каналы, публикующие инсайдерскую информацию из мира шоу-бизнеса, Сабурову якобы предлагали "решить" проблемы с российскими властями через посещение временно оккупированных территорий Украины. От этого предложения комик отказался.

"Он же был нормальным человеком, шутил правильно, а потом что-то случилось, занесло его немного. Его же предупреждали еще тогда в мае: проснись, у тебя дети, съезди пару раз в ДНР, пошути красиво, похвали ребят, извинись за косяки – и все наладится. А он решил испытать судьбу, отказался. Сказал, что "слишком дорогой, чтобы выступать на второстепенных территориях". Такого ему простить не могли", — приводят российские Telegram-каналы слова источника из правоохранительных органов.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Нурлан Сабуров был внесен в базу "Миротворец" за открытое публичное издевательство над жертвами российско-украинской войны. Во время выступления в Соединенных Штатах Америки на сцену к комику выбежала украинская активистка в платье с красными пятнами, символизирующими кровь. В ответ Сабуров обратился к зрителям с насмешливой репликой: "Извините, это месячные?".







