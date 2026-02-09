З Росії вигнали відомого коміка, який знущався над жертвами у війні РФ в Україні

Скандальний казахський комік Нурлан Сабуров, який зробив кар’єру в країні-агресорі та неодноразово дозволяв собі неоднозначні заяви щодо українців, зіткнувся з проблемами у Росії. За даними російських ЗМІ, артиста депортували до Казахстану та заборонили йому в’їзд на територію РФ на 50 років.

Нурлан Сабуров (фото з відкритих джерел)

Офіційно причинами депортації називають порушення міграційних правил, податкові питання, а також "критику СВО" — так у Росії називають війну проти України. Своє видворення Сабуров перетворив на публічну акцію: він заявляв, що не розуміє російської мови та вимагав перекладача казахською, відмовився від варіанту депортації до Дубаю, а зрештою сам придбав квиток і повернувся до Казахстану. Водночас у Росії у коміка залишилася дорога нерухомість.

Як стверджують російські Telegram-канали, що публікують інсайдерську інформацію зі світу шоу-бізнесу, Сабурову нібито пропонували "вирішити" проблеми з російською владою через відвідування тимчасово окупованих територій України. Від цієї пропозиції комік відмовився.

"Він же був нормальною людиною, жартував правильно, а потім щось сталося, занесло його трохи. Його ж попереджали ще тоді в травні: прокинься, у тебе діти, з'їзди пару разів в ДНР, пожартуй красиво, похвали хлопців, вибачся за косяки – і все налагодиться. А він вирішив випробувати долю, відмовився. Сказав, що "занадто дорогий, щоб виступати на другорядних територіях". Такого йому пробачити не могли", — наводять російські Telegram-канали слова джерела з правоохоронних органів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нурлан Сабуров був внесений до бази "Миротворець" за відкрите публічне знущання над жертвами російсько-української війни. Під час виступу у Сполучених Штатах Америки на сцену до коміка вибігла українська активістка у сукні з червоними плямами, що символізували кров. У відповідь Сабуров звернувся до глядачів із глузливою реплікою: "Вибачте, це місячні?".