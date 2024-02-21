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Известная актриса фильмов для взрослых найдена мертвой

Популярная порноактриса, снявшаяся в почти 1000 фильмов для взрослых покончила жизнь самоубийством.

сегодня, 09:00
Автор:
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Slava Kot
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Американская порноактриса Кэгни Линн Картер была найдена мертвой. Актриса фильмов для взрослых покончила с жизнью 15 февраля, однако публично о ее смерти стало известно четыре дня спустя.

Известная актриса фильмов для взрослых найдена мертвой

Американская порноактриса Кэгни Линн Картер. Фото из открытых источников

После известия о смерти порноактрисы Кегни Линн Картер ее друзья и родные запустили сбор средств на платформе GoFundMe.

"Кегни была артисткой, певицей, танцовщицей, дочерью и другом. К сожалению, несмотря на многочисленные исключительные достижения и таланты, Кегни годами боролась с проблемами психического здоровья", — сообщили организаторы сбора средств.

Картер начала карьеру в 2007 году как танцовщица стриптиза. Впоследствии Кэгни Линн Картер попыталась стать певицей и переехала в Калифорнию. Однако после того, как ее менеджер обнаружил, что Картер продолжает работать стриптизершей, он расторг с ней контракт.

Кэгни Линн Картер продолжила танцевать и вскоре стала моделью, подписав контракт с агентством LA Direct Models. В 2008 году Кегни Линн Картер пришла в сферу порноиндустрии, в которой получила признание и несколько наград, в частности в 2010 году получила премию "Лучшая новая старлетка". Эта награда является "оскаром" в мире порноиндустрии и присуждается порноактрисе, которая показала наибольший потенциал в свои дебютные годы. За свою карьеру порноактриса Кэгни Линн Картер снялась в 964 фильмах для взрослых.

В 2018 году Картер под псевдонимом Kagney Necessary выпустила миниальбом под названием The Crossove. А в 2019 году она решила изменить свою жизнь, переехав из Лос-Анджелеса в Огайо. Там она открыла фитнес-центр танца на пилоне.

15 февраля 2024 года 36-летняя американская порноактриса Кегни Линн Картер покончила жизнь самоубийством с применением огнестрельного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что об известной британской актрисе фильмов для взрослых, которую нашли мертвой.

Также "Комментарии" писали об американской порноактрисе, которая прилетела в Иран и озадачила местные власти.



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