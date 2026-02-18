Рубрики
Лиля Воробьева
Звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, исполнившая роль медсестры вместе с взбешенным путинистом и фашистом Иваном Охлобистиным, удивила своим внешним видом.
Светлана Пермякова (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандисты, актриса, поддержавшая военное вторжение России в Украину и называвшая украинцев фашистами, обнародовала новые фотографии, на которых выглядит совсем иначе, чем раньше. Из-за значительной потери веса она стала почти неузнаваемой.
Пермякова за шесть месяцев похудела на 22 килограмма.
