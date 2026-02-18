Звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, исполнившая роль медсестры вместе с взбешенным путинистом и фашистом Иваном Охлобистиным, удивила своим внешним видом.

Светлана Пермякова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандисты, актриса, поддержавшая военное вторжение России в Украину и называвшая украинцев фашистами, обнародовала новые фотографии, на которых выглядит совсем иначе, чем раньше. Из-за значительной потери веса она стала почти неузнаваемой.

"Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщину — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — выделайте Пермяково.

Пермякова за шесть месяцев похудела на 22 килограмма.

"У меня есть помощник в похудении, называю его так. Я очень долго думала, смотрела, какие есть побочные эффекты, нужно ли мне это. Но у меня были все показания: большой вес и уже преддиабетическое состояние. Всем говорю, это только с разрешения эндокринолога и врача. осторожна", — добавила она, намекая на уколы для похудения.

Напомним, что "Комментарии" писали российская светская львица Алена Кравец , открыто поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, заявила, что Алла Пугачева значительно похудела.

Напомним, певица осудила нападение России на Украину и вместе с семьей переехала в Израиль в 2022 году. В комментарии для российских СМИ Кравец высказал предположение, что Примадонна потеряла вес из-за нервного истощения.