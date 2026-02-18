logo

Известная актриса из "Интернов", поддерживающая режим Кремля, похудела до неузнаваемости (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная актриса из "Интернов", поддерживающая режим Кремля, похудела до неузнаваемости (ФОТО)

Светлана Пермякова стала совсем не похожа на себя

18 февраля 2026, 23:22
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, исполнившая роль медсестры вместе с взбешенным путинистом и фашистом Иваном Охлобистиным, удивила своим внешним видом.

Известная актриса из "Интернов", поддерживающая режим Кремля, похудела до неузнаваемости (ФОТО)

Светлана Пермякова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандисты, актриса, поддержавшая военное вторжение России в Украину и называвшая украинцев фашистами, обнародовала новые фотографии, на которых выглядит совсем иначе, чем раньше. Из-за значительной потери веса она стала почти неузнаваемой.

"Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщину — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — выделайте Пермяково.

Известная актриса из ”Интернов”, поддерживающая режим Кремля, похудела до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2
Известная актриса из ”Интернов”, поддерживающая режим Кремля, похудела до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Пермякова за шесть месяцев похудела на 22 килограмма.

"У меня есть помощник в похудении, называю его так. Я очень долго думала, смотрела, какие есть побочные эффекты, нужно ли мне это. Но у меня были все показания: большой вес и уже преддиабетическое состояние. Всем говорю, это только с разрешения эндокринолога и врача. осторожна", — добавила она, намекая на уколы для похудения.

Напомним, что "Комментарии" писали российская светская львица Алена Кравец , открыто поддерживающая военную агрессию РФ против Украины, заявила, что Алла Пугачева значительно похудела.

Напомним, певица осудила нападение России на Украину и вместе с семьей переехала в Израиль в 2022 году. В комментарии для российских СМИ Кравец высказал предположение, что Примадонна потеряла вес из-за нервного истощения.



Источник: https://www.starhit.ru/style/zvezdu-internov-svetlanu-permyakovu-sbrosivshuyu-22-kg-ne-uznat-na-novykh-foto-ya-bez-makiyazha-nastoyashaya-zhivaya-6841164/
