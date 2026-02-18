Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка виконала роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, здивувала своїм зовнішнім виглядом.
Світлана Пермякова (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандисти, акторка, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну та називала українців фашистами, оприлюднила нові фотографії, на яких виглядає зовсім інакше, ніж раніше. Через значну втрату ваги вона стала майже невпізнанною.
Пермякова за шість місяців схудла на 22 кілограми.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали російська світська левиця Альона Кравець, яка відкрито підтримує військову агресію РФ проти України, заявила, що Алла Пугачова значно схудла.Нагадаємо, співачка засудила напад Росії на Україну та разом із родиною переїхала до Ізраїлю у 2022 році. У коментарі для російських ЗМІ Кравець висловила припущення, що Примадонна втратила вагу через нервове виснаження.