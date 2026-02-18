Відома акторка з "Інтернів", яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО)

Зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка виконала роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Світлана Пермякова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандисти, акторка, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну та називала українців фашистами, оприлюднила нові фотографії, на яких виглядає зовсім інакше, ніж раніше. Через значну втрату ваги вона стала майже невпізнанною.

"Ранок. Сонце. Кава. І я — без макіяжу, справжня, жива, щаслива. Сьогодні гастролі в Череповці... і сьогодні мені 54. Люблю кожну свою зморшку — в них мої ролі, дороги, сміх, сльози і життя. Дякую всім за привітання, за тепло, за любов — ви робите мої дні по-справжньому світлими", — написала Пермякова.

Пермякова за шість місяців схудла на 22 кілограми.

"У мене є помічник у схудненні, називаю його так. Я дуже довго думала, дивилася, які є побічні ефекти, чи потрібно мені це. Але у мене були всі показання: велика вага і вже переддіабетичний стан. Всім кажу, це тільки з дозволу ендокринолога і лікаря. Я відразу сказала, що мені не треба ставати Дюймовочкою. Мене люди знають і люблять саме в тому вигляді. Тому я дуже обережна", — додала вона, натякаючи на уколи для схуднення.

