Відома акторка з "Інтернів", яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Відома акторка з "Інтернів", яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО)

Світлана Пермякова стала зовсім не схожа на себе

18 лютого 2026, 23:22
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка виконала роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Відома акторка з "Інтернів", яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО)

Світлана Пермякова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандисти, акторка, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну та називала українців фашистами, оприлюднила нові фотографії, на яких виглядає зовсім інакше, ніж раніше. Через значну втрату ваги вона стала майже невпізнанною.

"Ранок. Сонце. Кава. І я — без макіяжу, справжня, жива, щаслива. Сьогодні гастролі в Череповці... і сьогодні мені 54. Люблю кожну свою зморшку — в них мої ролі, дороги, сміх, сльози і життя. Дякую всім за привітання, за тепло, за любов — ви робите мої дні по-справжньому світлими", — написала Пермякова.

Відома акторка з ”Інтернів”, яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО) - фото 2
Відома акторка з ”Інтернів”, яка підтримує режим Кремля, схудла до невпізнання (ФОТО) - фото 2

Пермякова за шість місяців схудла на 22 кілограми.

"У мене є помічник у схудненні, називаю його так. Я дуже довго думала, дивилася, які є побічні ефекти, чи потрібно мені це. Але у мене були всі показання: велика вага і вже переддіабетичний стан. Всім кажу, це тільки з дозволу ендокринолога і лікаря. Я відразу сказала, що мені не треба ставати Дюймовочкою. Мене люди знають і люблять саме в тому вигляді. Тому я дуже обережна", — додала вона, натякаючи на уколи для схуднення.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали  російська світська левиця Альона Кравець, яка відкрито підтримує військову агресію РФ проти України, заявила, що Алла Пугачова значно схудла.

 Нагадаємо, співачка засудила напад Росії на Україну та разом із родиною переїхала до Ізраїлю у 2022 році. У коментарі для російських ЗМІ Кравець висловила припущення, що Примадонна втратила вагу через нервове виснаження.
 



