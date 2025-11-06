Неприятная новость для украинских фанатов "Людей Икс": звезда кинофраншизы Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей, планирует посетить страну-агрессора, несмотря на войну России против Украины.

Фамке Янссен (фото из открытых источников)

Российский фестиваль Comic Con Игромир объявил нидерландскую актрису хедлайнершей мероприятия , которое состоится в Москве с 12 по 14 декабря . В программе предусмотрены автограф-сессии и фотозоны из Янссена.

Ни сама актриса, ни ее представители пока не прокомментировали участие в фестивале. Ранее Фамке Янссен также не высказывалась публично о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Джин Грей из оригинальной кинотрилогии “Люди Икс”, настоящая икона нулевых и красотка нашего детства – нидерландская актриса и фотомодель Фамке Янссен едет в Москву! 12, 13 и 14 декабря – да, все три дня фестиваля – ты увидишь Фамке Янссен на сцене Comic Con “Игромир”, после чего она будет раздавать автографы и фотографироваться с фанатами", – говорится в анонсе мероприятия.

Сама актриса свой визит в Россию пока не комментировала.

Что известно о Фамке Янссен

Фамке Янссен – 61-летняя актриса и фотомодель родом из Нидерландов. Свою карьеру начала как модель в США, затем перешла к актерству. Впервые появилась на экране в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Район Мелроуз".

Мировую известность Янссен получила после роли противницы Джеймса Бонда в фильме "Золотой глаз", а впоследствии сыграла в ряде голливудских хитов: "Подъем из глубины", "Факультет", "Не говори ни слова", "Дом ночных привидений", "Игра.

Но величайшую славу ей принесла роль мутантки Джин Грей в культовой кинофраншизе "Люди Икс", сделавшей Янссен одной из самых известных актрис 2000-х.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Во имя мира и справедливости": Глава посреднической миссии Ватикана по прекращению войны России против Украины, кардинал Маттео Дзуппи анонсировал поездку в Москву

Как отметил кардинал Маттео Дзуппи, во время своего пребывания в России он проведет переговоры с представителями правительства РФ и Русской православной церкви.