logo_ukra

BTC/USD

101398

ETH/USD

3322.95

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відома акторка з Нідерландів їде розважати росіян: подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Відома акторка з Нідерландів їде розважати росіян: подробиці

Анонсовано візит Фамке Янссен до Москви

6 листопада 2025, 22:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Неприємна новина для українських фанатів "Людей Ікс": зірка кінофраншизи Фамке Янссен, відома за роллю Джин Грей, планує відвідати країну-агресора, попри війну Росії проти України.

Відома акторка з Нідерландів їде розважати росіян: подробиці

Фамке Янссен (фото з відкритих джерел)

Російський фестиваль Comic Con Игромир оголосив нідерландську акторку хедлайнеркою заходу, який відбудеться в Москві з 12 по 14 грудня. У програмі передбачені автограф-сесії та фотозони з Янссен.

Відома акторка з Нідерландів їде розважати росіян: подробиці - фото 2

Ні сама акторка, ні її представники наразі не прокоментували участь у фестивалі. Раніше Фамке Янссен також не висловлювалася публічно щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Джин Грей з оригінальної кінотрилогії “Люди Ікс”, справжня ікона нульових і красуня нашого дитинства — нідерландська актриса та фотомодель Фамке Янссен їде до Москви! 12, 13 і 14 грудня — так, усі три дні фестивалю — ти побачиш Фамке Янссен на сцені Comic Con “Игромир”, після чого вона роздаватиме автографи та фотографуватиметься з фанатами", — йдеться в анонсі заходу.

Сама актриса свій візит до Росії поки не коментувала.

Що відомо про Фамке Янссен

Фамке Янссен — 61-річна актриса та фотомодель родом із Нідерландів. Свою кар’єру розпочала як модель у США, згодом перейшла до акторства. Вперше з’явилася на екрані в серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління" та "Район Мелроуз".

Світову популярність Янссен отримала після ролі супротивниці Джеймса Бонда у фільмі "Золоте око", а згодом зіграла у низці голлівудських хітів: "Підйом з глибини", "Факультет", "Не кажи ні слова", "Будинок нічних привидів", "Гра в хованки" тощо.

Та найбільшу славу їй принесла роль мутантки Джин Грей у культовій кінофраншизі "Люди Ікс", яка зробила Янссен однією з найвідоміших актрис 2000-х.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "В ім’я миру та справедливості": Глава посередницької місії Ватикану з припинення війни Росії проти України, кардинал Маттео Дзуппі анонсував поїздку до Москви

 Як зауважив кардинал Маттео Дзуппі, під час свого перебування у Росії, він проведе переговори з представниками уряду РФ і Російської православної церкви.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини