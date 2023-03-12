logo

BTC/USD

22056.05

ETH/USD

1583.63

LTC/USD

76.36

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре

Нонну Гришаеву хорошо знали и любили, однако она предала свою страну

12 марта 2023, 23:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Звездная исполнительница Нонна Гришаева родом из Одессы. Так же, первые шаги на сцене, Гришаева тоже начала в Украине — в пять лет уже впервые снялась кино, а в 10 лет дебютировала на сцене театра. Окончив школу, стала студенткой Щукинского училища в Москве, но по настоянию мамы Нонна вернулась в Одессу. Еще будучи студенткой-третьекурсницей, Гришаева нашла для себя первую работу и начала развиваться как актриса. Об этом пишет УНИАН.

Известная актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре

Нонна Гришаева (фото из открытых источников)

Но потом она сделала свой выбор, переехала в РФ. Это произошло в то время, как распался Советский Союз.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Гришаева была диджеем на радиостанции "Серебряный дождь", получила роли в сериалах "Любая, дети и завод", "Кто в доме хозяин", "Ландыш серебристый", даже пыталась  победить в борьбе за главную роль в сериал "Моя прекрасная няня", однако здесь ей не повезло.

Для многих опальная актриса запомнилась, сыграв роль Людмилы Васнецовой – мамы в "Папинах дочках". По сюжету Сергей Васнецов сам воспитывает пятерых дочерей, после того, как его жена уехала в Канаду, чтобы быть счастливой с известным хоккеистом.

Что касается военного вторжения, то Гришаева никак не комментирует его. Но поклонникам она ответила, использовав для ответа свое послание в метафорах. Она заявляет, что "любит и папу, и маму, и не хочет, чтобы папа избивал маму, при том, что она ему изменила".

Актриса не уточняет, какую из стран считает "изменницей", но здесь присутствуют кремлевские нарративы о том, что Украина и Россия — одна "семья".

Теперь бывшая украинская звезда цинично живет и работает в российской столице. Гришаева работает художественным руководителем в Московском областном театре юного зрителя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшая в оккупацию  актриса  "Дизель Шоу" пошла работать на россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/zirka-tatusevih-dochok-vidmovilasya-vid-ukrajini-zaradi-posadi-v-moskovskomu-teatri-12174378.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!