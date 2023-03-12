Известная актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре

Звездная исполнительница Нонна Гришаева родом из Одессы. Так же, первые шаги на сцене, Гришаева тоже начала в Украине — в пять лет уже впервые снялась кино, а в 10 лет дебютировала на сцене театра. Окончив школу, стала студенткой Щукинского училища в Москве, но по настоянию мамы Нонна вернулась в Одессу. Еще будучи студенткой-третьекурсницей, Гришаева нашла для себя первую работу и начала развиваться как актриса. Об этом пишет УНИАН.

Нонна Гришаева (фото из открытых источников)

Но потом она сделала свой выбор, переехала в РФ. Это произошло в то время, как распался Советский Союз.

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Гришаева была диджеем на радиостанции "Серебряный дождь", получила роли в сериалах "Любая, дети и завод", "Кто в доме хозяин", "Ландыш серебристый", даже пыталась победить в борьбе за главную роль в сериал "Моя прекрасная няня", однако здесь ей не повезло.

Для многих опальная актриса запомнилась, сыграв роль Людмилы Васнецовой – мамы в "Папинах дочках". По сюжету Сергей Васнецов сам воспитывает пятерых дочерей, после того, как его жена уехала в Канаду, чтобы быть счастливой с известным хоккеистом.

Что касается военного вторжения, то Гришаева никак не комментирует его. Но поклонникам она ответила, использовав для ответа свое послание в метафорах. Она заявляет, что "любит и папу, и маму, и не хочет, чтобы папа избивал маму, при том, что она ему изменила".

Актриса не уточняет, какую из стран считает "изменницей", но здесь присутствуют кремлевские нарративы о том, что Украина и Россия — одна "семья".

Теперь бывшая украинская звезда цинично живет и работает в российской столице. Гришаева работает художественным руководителем в Московском областном театре юного зрителя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшая в оккупацию актриса "Дизель Шоу" пошла работать на россиян.