logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известная актриса из сериала "Сваты", активно поддерживающая режим Кремля, сильно изменилась (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная актриса из сериала "Сваты", активно поддерживающая режим Кремля, сильно изменилась (ФОТО)

Олеся Железняк стала совсем не похожа на себя.

9 февраля 2026, 23:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская актриса Олеся Железняк, открыто поддержавшая войну против Украины и диктатора Путина, привлекла внимание резким изменением внешности. На фоне слухов о возможных проблемах со здоровьем артистка заметно набрала вес и выглядит расплывчатой.

Известная актриса из сериала "Сваты", активно поддерживающая режим Кремля, сильно изменилась (ФОТО)

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Железняк недавно вышла на сцену в одной из театральных постановок в террористической РФ. Зрители обратили внимание на то, что актриса выглядит значительно хуже, чем раньше: ее описывают как отечную и имеющую внешность значительно старшего человека.

Стоит отметить, что накануне в информационном пространстве появились сообщения о якобы болезни Железняк. Ранее также распространялась информация, что актрисе стало плохо ночью и ей вроде бы понадобилась срочная медицинская помощь.

Несмотря на это сама Олеся Железняк решила опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем. По ее словам, она чувствует себя хорошо. "Я прекрасно себя чувствую. Все отлично", — заявила актриса.

Известная актриса из сериала ”Сваты”, активно поддерживающая режим Кремля, сильно изменилась (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что а кторша — поклонница Путина Олеся Железняк , известная по украинскому сериалу "Сваты" и позже распевавшая оды Путину, начавшему войну в мирной Украине, озвучила очередную речь в стиле "дружбы народов".

Отвечая на вопрос пропагандиста Игоря Кольцы, актриса отметила, что народы Украины и России должны быть вместе.

"Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе, мы-одно, потому что культура у нас общая", – сказала путинистка.

Актриса еще вспомнила съемки комедийного сериала "Сваты", которые проходили в Украине, сказав, о "взаимосвязи культур двух стран" и отрицая любое разделение вопроса деятелей искусств.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости