Российская актриса Олеся Железняк, открыто поддержавшая войну против Украины и диктатора Путина, привлекла внимание резким изменением внешности. На фоне слухов о возможных проблемах со здоровьем артистка заметно набрала вес и выглядит расплывчатой.

Олеся Железняк (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Железняк недавно вышла на сцену в одной из театральных постановок в террористической РФ. Зрители обратили внимание на то, что актриса выглядит значительно хуже, чем раньше: ее описывают как отечную и имеющую внешность значительно старшего человека.

Стоит отметить, что накануне в информационном пространстве появились сообщения о якобы болезни Железняк. Ранее также распространялась информация, что актрисе стало плохо ночью и ей вроде бы понадобилась срочная медицинская помощь.

Несмотря на это сама Олеся Железняк решила опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем. По ее словам, она чувствует себя хорошо. "Я прекрасно себя чувствую. Все отлично", — заявила актриса.

Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что а кторша — поклонница Путина Олеся Железняк , известная по украинскому сериалу "Сваты" и позже распевавшая оды Путину, начавшему войну в мирной Украине, озвучила очередную речь в стиле "дружбы народов".

Отвечая на вопрос пропагандиста Игоря Кольцы, актриса отметила, что народы Украины и России должны быть вместе.

"Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе, мы-одно, потому что культура у нас общая", – сказала путинистка.

Актриса еще вспомнила съемки комедийного сериала "Сваты", которые проходили в Украине, сказав, о "взаимосвязи культур двух стран" и отрицая любое разделение вопроса деятелей искусств.

