Російська актриса Олеся Железняк, яка відкрито підтримала війну проти України та диктатора Путіна, привернула увагу різкою зміною зовнішності. На тлі чуток про можливі проблеми зі здоров’ям артистка помітно набрала вагу й виглядає розпливчастою.

Олеся Железняк (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Железняк нещодавно вийшла на сцену в одній з театральних постановок у терористичній РФ. Глядачі звернули увагу на те, що актриса виглядає значно гірше, ніж раніше: її описують як набряклу та таку, що має зовнішність значно старшої людини.

Варто зазначити, що напередодні в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про нібито хворобу Железняк. Раніше також поширювалася інформація, що актрисі стало зле вночі й їй начебто знадобилася термінова медична допомога.

Попри це, сама Олеся Железняк вирішила спростувати чутки про проблеми зі здоров’ям. За її словами, вона почувається добре. "Я чудово себе почуваю. Все чудово", — заявила актриса.

Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що акторка — прихильниця Путіна Олеся Железняк, що відома за українським серіалом "Свати" та пізніше виспівувала оди Путіну, що почав війну в мирній Україні, озвучила чергову промову в стилі "дружби народів".

Відповідаючи на запитання пропагандиста Ігоря Кольці акторка зазначила, що народи України та Росії мають бути разом,.

"Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми повинні бути разом, ми-одне, тому що культура у нас спільна", – сказала путіністка.

Акторка ще згадала зйомки комедійного серіалу "Свати", які проходили в Україні, сказавши, про "взаємозв'язок культур двох країн" і заперечивши будь-який поділ щодо питання діячів мистецтв.

