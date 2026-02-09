Відома акторка з серіалу "Свати", яка активно підтримує режим Кремля, сильно змінилася (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська актриса Олеся Железняк, яка відкрито підтримала війну проти України та диктатора Путіна, привернула увагу різкою зміною зовнішності. На тлі чуток про можливі проблеми зі здоров’ям артистка помітно набрала вагу й виглядає розпливчастою.
Олеся Железняк (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Железняк нещодавно вийшла на сцену в одній з театральних постановок у терористичній РФ. Глядачі звернули увагу на те, що актриса виглядає значно гірше, ніж раніше: її описують як набряклу та таку, що має зовнішність значно старшої людини.
Варто зазначити, що напередодні в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про нібито хворобу Железняк. Раніше також поширювалася інформація, що актрисі стало зле вночі й їй начебто знадобилася термінова медична допомога.
Попри це, сама Олеся Железняк вирішила спростувати чутки про проблеми зі здоров’ям. За її словами, вона почувається добре. "Я чудово себе почуваю. Все чудово", — заявила актриса.
Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що акторка — прихильниця Путіна Олеся Железняк, що відома за українським серіалом "Свати" та пізніше виспівувала оди Путіну, що почав війну в мирній Україні, озвучила чергову промову в стилі "дружби народів".
Відповідаючи на запитання пропагандиста Ігоря Кольці акторка зазначила, що народи України та Росії мають бути разом,.
"Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми повинні бути разом, ми-одне, тому що культура у нас спільна", – сказала путіністка.
Акторка ще згадала зйомки комедійного серіалу "Свати", які проходили в Україні, сказавши, про "взаємозв'язок культур двох країн" і заперечивши будь-який поділ щодо питання діячів мистецтв.