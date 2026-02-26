Известная актриса из серввала "Каменская" жестко расплатилась за поддержку войны России против Украины

Российская актриса Елена Яковлева, родившаяся в Украине, однако поддержавшая политику Кремля, поделилась историей семейной трагедии. Из-за собственной позиции она не смогла присутствовать на похоронах близкого человека, о чем рассказала российским медиа.

Елена Яковлева (фото из открытых источников)

По словам Яковлевой, ее родители оставались в Харькове. Несмотря на тесную связь с родиной, актриса посещала оккупированный Крым, из-за чего получила запрет на въезд в Украину. Когда незадолго до начала полномасштабной войны умерла ее мать, артистка решила приехать на прощание, несмотря на санкции. Украинские пограничники отнеслись к ситуации с пониманием и позволили ей попасть на похороны.

"Я 3 года не имела права въезжать. Но я все равно уехала, прошла через границу, они мне дали какой-то срок, чтобы я вернулась. Когда мы вернулись на границу, сидели до поздней ночи, нас не выпускали. Это было как легкое издевательство. И они мне ставят в паспорт, что еще на 5 лет я не узнала."

Елена Яковлева заявила, что готова снова попытаться попасть в Украину вопреки запрету, если что-то случится с ее отцом. Однако реализовать это намерение ей не удалось, поскольку вскоре началось полномасштабное вторжение России.

"Я говорю: "Если, не дай Бог, что-то с папой случится, я все равно прорвусь". Когда началась "СВО", в марте не стало папы. Это для меня боль, наверное, которая теперь уже никогда не пройдет", — призналась Яковлева.

Актриса со слезами отметила, что до сих пор мечтает вернуться в Харьков, чтобы забрать семейные фотографии, сделанные ее отцом. В то же время она не вспомнила, что в 2022 году после смерти отца публично обвиняла Украину в том, что не смогла попасть на похороны, и заявляла, что украинские власти не обеспечивают эвакуацию из Харькова. Такие высказывания вызвали возмущение украинцев, в соцсетях напомнивших, что именно российские обстрелы делают выезд из города опасным.

Несмотря на украинское происхождение, Елена Яковлева оправдывает войну против Украины. В интервью она неоднократно заявляла, что не представляет жизни вне России, объясняя происходящее необходимостью защиты русскоязычного населения. Поэтому в январе 2023 года ее внесли в санкционный список Украины. В настоящее время актриса продолжает работать и выступать в Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская актриса Валерия Козлова , известная по сериалу "Ранетки", сделала ряд абсурдных заявлений об украинцах, поддерживая полномасштабное вторжение России в Украину. В интервью одному из пропагандистских пабликов она выразила мнение, что все жители Украины – россияне.

Козлова заявила, что граждане, выехавшие с оккупированных территорий или эмигрировавшие из России, уже не являются "их людьми". Она также сказала, что украинцы, по ее мнению, получили паспорта, но на самом деле не украинцы, поскольку якобы забыли свои корни.