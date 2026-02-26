Відома акторка з серввалу "Каменська" жорстко розплатилася за підтримку війни Росії проти України

Російська акторка Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, однак підтримала політику Кремля, поділилася історією сімейної трагедії. Через власну позицію вона не змогла бути присутньою на похороні близької людини, про що розповіла російським медіа.

Олена Яковлєва (фото з відкритих джерел)

За словами Яковлєвої, її батьки залишалися жити у Харкові. Попри тісний зв’язок із батьківщиною, акторка відвідувала окупований Крим, через що отримала заборону на в’їзд до України. Коли незадовго до початку повномасштабної війни померла її мати, артистка вирішила приїхати на прощання, попри накладені санкції. Українські прикордонники поставилися до ситуації з розумінням і дозволили їй потрапити на похорон.

"Я 3 роки не мала права в'їжджати. Але я все одно поїхала, пройшла через кордон, вони мені дали якийсь термін, щоб я повернулася. Коли ми повернулися на кордон, сиділи до пізньої ночі, нас не випускали. Це було як легке знущання. І вони мені ставлять у паспорт, що ще на 5 років я "нев'їзна", — згадала російська зірка.

Олена Яковлєва заявила, що готова знову спробувати потрапити в Україну всупереч забороні, якщо щось станеться з її батьком. Однак реалізувати цей намір їй не вдалося, оскільки невдовзі розпочалося повномасштабне вторгнення Росії.

"Я кажу: "Якщо, не дай Бог, щось з татом трапиться, я все одно прорвуся". Коли почалася "СВО", в березні не стало тата. Це для мене біль, напевно, який тепер вже ніколи не мине", — зізналася Яковлєва.

Акторка зі сльозами зазначила, що досі мріє повернутися до Харкова, аби забрати родинні фотографії, зроблені її батьком. Водночас вона не згадала, що у 2022 році після смерті батька публічно звинувачувала Україну у тому, що не змогла потрапити на похорон, і заявляла, нібито українська влада не забезпечує евакуацію з Харкова. Такі висловлювання викликали обурення українців, які в соцмережах нагадали, що саме російські обстріли роблять виїзд із міста небезпечним.

Попри українське походження, Олена Яковлєва виправдовує війну РФ проти України. В інтерв’ю вона неодноразово заявляла, що не уявляє життя поза Росією, пояснюючи події необхідністю захисту російськомовного населення. Через це у січні 2023 року її внесли до санкційного списку України. Наразі акторка продовжує працювати та виступати в Москві.

