Известная актриса получила российский паспорт

У звезды кинематографа Уругвая и известной исполнительницы Натальи Орейро уже есть паспорт РФ. Его передал артистке посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Пишет УНИАН.

Орейро получила паспорт РФ (фото из открытых источников)

Взволнованная уругвайская актриса перед получением документа читала на русском и испанском присягу. Затем звезда выразила искреннюю благодарность всем, кто был к этому причастен.

К слову, звездная исполнительница и ее сын получили русское гражданство. Еще с 2014 года Наталья Орейро отбыла на гастроли в Россию. Затем она начала писать в социальных сетях на своей странице на двух языках. Певица сказала, что выражает искренние симпатии к жителям этой страны. Звезда отметила, что для нее является честью получить ожидаемое российское гражданство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что беглый нардеп Онищенко получил российский паспорт . Бывший нардеп Александр Онищенко теперь гражданин России. До конца 2021 г. он намерен отказаться от украинского гражданства. Александр Онищенко рассказал, что намерен добиться больших успехов в составе сборной России по конному спорту на Чемпионатах мира и Европы. Кроме этого, отметил бывший нардеп, он будет готовить российских спортсменов к Олимпиаде, в которой тоже намерен поучаствовать и как спортсмен, и как тренер. Бизнесмен намекнул на тупик ситуации, в которой оказался. Говорит, что у него кончились все иностранные паспорта. В посольствах постоянно сталкивался с отказами. В Украине о конном спорте вообще никто не думает. Что касается политической ситуации в стране, то после смены власти кардинальных перемен к лучшему не произошло и просвет в ближайшее время не предвидится. Потому и решил получить гражданство России.

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