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Главная Новости Звезды персона Известная актриса забеременела в 32 года (Фото)
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Известная актриса забеременела в 32 года (Фото)

Это первая беременность Эммы Стоун

сегодня, 19:45
Автор:

Кириєнко Анна

Известная американская актриса Эмма Стоун впервые забеременела в тридцать два года. Данную информацию сообщает интернет-издание Daily Mail.

Известная актриса забеременела в 32 года (Фото)

Эмма Стоун впервые забеременела. Фото: bigpicture.ru

Об особом состоянии звезды узнали папарацци. Именно они увидели Эмму во время прогулки. У нее было видно животик невооруженным глазом. На прогулке она была одета в домашние просторные вещи — лосины и свободную футболку. Прогуливалась женщина в удобной обуви.

Несмотря на то, что фото давно размещены в интернете, актриса не дает комментариев относительно своей беременности.


Известная актриса забеременела в 32 года (Фото) - фото 2


Напомним, что в 2019 году Эмма Стоун вышла замуж за актера Дэйва Маккарти. Они отметили тайную свадьбу с близкими людьми.

Звезда получила ряд высоких наград, среди которых "Оскар", премия БАФТА, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров США.

Эмма Стоун снялась в фильмах "Медиум", "Легкомысленная Я", "Новый Человек-Паук", "Ла-Ла Ленд", "Фаворитка".

Напомним, что солистка группы The Hardkiss Юлия Санина удивила и шокировала своих подписчиков в Инстаграме. Певица выставила фотографию, на которой видно ее новую оригинальную татуировку. Сделано тату на руке. На нем — лицо самой Саниной и Тины Кароль. Под портретами — надпись с дуэтной песни "Я не боюсь. Теперь я свободна". Почему Юлия решила сделать именно такое тату, неизвестно.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Кейт Миддлтон стала самой стильной королевской особой в мире. Уже второй год подряд Кейт Миддлтон занимает первое место, обогнав еще одну королевскую особу, Меган Маркл, которая после помолвки с принцем Гарри получила увеличение запросов о ее стиле на 219 процентов.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111897/Emma-Stone-spotted-lovingly-cradling-large-belly.html
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Обусуждения

кликбейт

сегодня, 20:11

в 32 там норма

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