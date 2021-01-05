Известная актриса забеременела в 32 года (Фото)

Известная американская актриса Эмма Стоун впервые забеременела в тридцать два года. Данную информацию сообщает интернет-издание Daily Mail.

Эмма Стоун впервые забеременела. Фото: bigpicture.ru

Об особом состоянии звезды узнали папарацци. Именно они увидели Эмму во время прогулки. У нее было видно животик невооруженным глазом. На прогулке она была одета в домашние просторные вещи — лосины и свободную футболку. Прогуливалась женщина в удобной обуви.

Несмотря на то, что фото давно размещены в интернете, актриса не дает комментариев относительно своей беременности.













Напомним, что в 2019 году Эмма Стоун вышла замуж за актера Дэйва Маккарти. Они отметили тайную свадьбу с близкими людьми.

Звезда получила ряд высоких наград, среди которых "Оскар", премия БАФТА, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров США.

Эмма Стоун снялась в фильмах "Медиум", "Легкомысленная Я", "Новый Человек-Паук", "Ла-Ла Ленд", "Фаворитка".

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