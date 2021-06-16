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Известная актриса закрутила роман с директором Tinder

Известная актриса Ана де Армас завела романтические отношения с исполнительным директором Tinder

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Кубино-испанская актриса, звезда фильмов "Достать ножи" и "Дочь Бога" Ана де Армас начала встречаться с Полом Букадакисом, который является исполнительным директором Tinder — популярного приложения для знакомств. 

Известная актриса закрутила роман с директором Tinder

Анна де Армас / фото: Instagram / @ana_d_armas

Источники сообщают, что знаменитости вместе уже несколько месяцев, а познакомились они через общих друзей. И судя по всему, у 37-летнего мужчины серьезные намерения, потому что он уже познакомил актрису со своей семьей. 

Известно, что Пол Букадакис живет на два города — то в Остине (Техас), то в Санта-Монике (Калифорния), а его возлюбленная находится в Испании, где работает над новым фильмов от стриминговой платформы Netflix под названием "Серый человек". 

К слову, исполнительный директор Tinder, состояние которого оценивается в 17 миллионов долларов, также увлекается кинематографом. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах.

Известная актриса закрутила роман с директором Tinder - фото 2

Напомним, что Ана де Армас почти год состояла в отношениях с голливудским актером Беном Аффлеком, но в конце января 2021 пара заявила о своем расставании. В СМИ говорят, что инициатором разрыва стала актриса, карьера которой стремительно пошла вверх. И если Бен Аффлек долго и тяжело переживал разрыв с возлюбленной, то Ана не опустила руки и ушла в новые отношения.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в СМИ ходили слухи о том, что 33-летняя кубинская актриса Ана де Армас закрутила роман с бывшим мужем модели Ирины Шейк, голливудским актером Брэдли Купером. Пара мило общалась на светском вечере, приуроченном к церемонии кинопремии "Золотой глобус". Однако, знаменитости свои романтические отношения не подтвердили.


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Источник: https://pagesix.com/2021/06/15/ana-de-armas-moves-on-from-ben-affleck-with-paul-boukadakis/
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