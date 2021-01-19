Снова холостяк: голливудского актера бросила «девушка Бонда»

Известный актер, звезда "Лиги справедливости" Бен Аффлек снова пополнил ряды холостяков. Его бросила "девушка Бонда" Ана де Армас.

Бен Аффлек и Ана Де Армас (фото из открытых источников)

Согласно информации инсайдера, голливудский актер и его экс-возлюбленная разошлись спокойно, без ссор и скандалов, поэтому остались в хороших дружеских отношениях. Что стало причиной разрыва неизвестно, но инициатором стала Ана Де Армас. Поговаривают, что актриса не хотела жить в Лос-Анджелесе, а Бен Аффлек не соглашался на переезд, потому что ему важно жить в одном городе с детьми.

По словам источника, актеры находились в разных точках жизни, поэтому их отношения начали переживать тяжелые времена. В определенный период они осознали, что им лучше расстаться и развиваться по отдельности.

Напомним, что о романе звезды "Лиги справедливости" и Аны Де Армас, которая сыграла в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", заговорили еще в марте 2020 года. Тогда влюбленных застукали за поцелуем на пляже в Коста-Рике. Пара прогуливалась вдоль берега океана, фотографировалась и нежно обнималась. Их отношения развивалась очень стремительно и пошли на пользу обоим. Голливудский актер познакомил избранницу со своими детьми и родственниками, с которыми красотка быстро нашла общий язык.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Исчезнувшая" Бен Аффлек признался в том, что долгие годы боролся с алкогольной зависимостью. В 2018 году он прошел курс лечения в одной из клиник и рассказал, что этот опыт был для него очень поучительным. По словам знаменитости, сейчас он не употребляет крепкие напитки и чувствует себя хорошо.

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