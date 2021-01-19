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Снова холостяк: голливудского актера бросила «девушка Бонда»

Актер остался в хороших отношениях с экс-возлюбленной

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный актер, звезда "Лиги справедливости" Бен Аффлек снова пополнил ряды холостяков. Его бросила "девушка Бонда" Ана де Армас.

Снова холостяк: голливудского актера бросила «девушка Бонда»

Бен Аффлек и Ана Де Армас (фото из открытых источников)

Согласно информации инсайдера, голливудский актер и его экс-возлюбленная разошлись спокойно, без ссор и скандалов, поэтому остались в хороших дружеских отношениях. Что стало причиной разрыва неизвестно, но инициатором стала Ана Де Армас. Поговаривают, что актриса не хотела жить в Лос-Анджелесе, а Бен Аффлек не соглашался на переезд, потому что ему важно жить в одном городе с детьми.

По словам источника, актеры находились в разных точках жизни, поэтому их отношения начали переживать тяжелые времена. В определенный период они осознали, что им лучше расстаться и развиваться по отдельности. 

Напомним, что о романе звезды "Лиги справедливости" и Аны Де Армас, которая сыграла в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", заговорили еще в марте 2020 года. Тогда влюбленных застукали за поцелуем на пляже в Коста-Рике. Пара прогуливалась вдоль берега океана, фотографировалась и нежно обнималась. Их отношения развивалась очень стремительно и пошли на пользу обоим. Голливудский актер познакомил избранницу со своими детьми и родственниками, с которыми красотка быстро нашла общий язык. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Исчезнувшая" Бен Аффлек признался в том, что долгие годы боролся с алкогольной зависимостью. В 2018 году он прошел курс лечения в одной из клиник и рассказал, что этот опыт был для него очень поучительным. По словам знаменитости, сейчас он не употребляет крепкие напитки и чувствует себя хорошо.


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Источник: https://people.com/movies/ben-affleck-and-ana-de-armas-split-source/
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