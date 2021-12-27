Известная актриса заявила, что чувствовала себя использованной во время съемок секс-сцен

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Светлана Шкурупий
37-летняя известная актриса Клэр Фой отметила, что съемки интимных сцен в ее новом сериале доставили ей большой дискомфорт и после них она чувствовала себя "использованной".
Клэр Фой (фото из открытых источников)
Как передает издание BBC, знаменитость снялась в новой киноленте "Чрезвычайно британский скандал". Там она сыграла аристократку Маргарет Кэмпбелл, которая вошла в историю своими сексуальными похождениями и скандальным разводом. В обществе ее называли не иначе как "Грязная герцогиня"
Отмечается, что Маргарет Кэмпбелл стала первой женщиной благородных кровей, публично названной шлюхой.
Клэр Фой отметила, что постельные сцены в фильме давались ей очень нелегко. "Это подавляет. Это самая трудная задача из всех. Ты чувствуешь себя беззащитной. И даже если все вокруг стараются придать тебе уверенности, к сожалению, это не помогает", — подчеркнула знаменитость.
В интервью изданию, британская актриса рассказала, что хотела сделать интимные сцены в фильме особенными, показать нечто глубинно женское, а не очередную сексуальную кульминацию, которых полно на экранах.
Напомним, что многие влюбленные пары мечтают о сексе, как в кино. Разумеется, если говорить о каком-либо романтическом фильме, то их можно понять. Но далеко не всегда кинематограф демонстрирует нам те ситуации, которые стоит повторять в реальной жизни. Мы собрали несколько ярких примеров занятий сексом, которые так и должны остаться лишь на экране телевизора.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Кира Найтли приняла решение не сниматься обнаженной в кинолентах. В связи с этим звезда ищет двойников, которые будут вместо нее участвовать в сексуальных сценах.
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