Известная голливудская актриса сломала ребро на съемках фильма: подробности

С популярной голливудской актрисой Холли Берри случилась неприятность во время съемок нового боевика "В синяках". Она сломала ребро только, началась работа на съемочной площадке. Но 54-летняя американка с травмой продолжила съёмки. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Холли Берри (фото из открытых источников)

В новом фильме актриса играет бойца ММА Джеки Джастис.

Вот что рассказал о самопожертвовании Берри ради искусства, в частности, нового фильма, координатор трюков Эрик Браун.

"Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", — заявил он.

К слову, звезда Голливуда стала режиссером новой работы. Американский боевик "В синяках" зрители смогут посмотреть на Netflix уже с 24 ноября 2021 года.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что акторка Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось похудеть более чем на 20 кг. История борьбы с лишним весом австралийской актрисы Ребел Уилсон стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. В январе 2020 года знаменитость объявила "Год здоровья", и с тех пор регулярно информирует своих поклонников о достижениях в похудении.

В своем крайнем посту в Instagram актриса заявила, что ей удалось достичь желаемого веса. Таким образом, Уилсон опередила график похудения и смогла снизить вес до 75 килограммов меньше, чем за год, при этом потерять более 20 килограммов. Актриса использовала несколько стратегий для похудения. По словам ее личного тренера Джоно Кастано Асеро, Уилсон тренировалась шесть-семь раз в неделю, дополняя свои тренировки ежедневными кардиоупражнениями.



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