Известная голливудская актриса теперь прикована к постели из-за страшной болезни

Популярная американская актриса Кристина Эпплгейт оказалась прикованной к постели из-за борьбы с рассеянным склерозом.

Кристина Эпплгейт (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Mirror, 54-летняя артистка, получившая широкую популярность благодаря роли в ситкоме Женатые... с детьми, рассказала, что в 2021 году врачи диагностировали ей рассеянный склероз — хроническую болезнь, поражающую головной мозг и нервную систему.

Звезда сериала Мертва для меня с тех пор открыто говорит о своем состоянии и регулярно делится новостями о самочувствии в подкасте MeSsy.

Теперь ее 15-летняя дочь Сети, которую Кристина воспитывает вместе с мужем Мартином Леноблом, поделилась тем, как ценит время, проведенное с мамой, прежде чем вернуть ее домой и помочь лечь в постель.

Она рассказала изданию People: "Я хочу взять ее с собой; это мое любимое занятие. Это единственное время, которое мы проводим вместе. Я говорю себе: "Просто отвези ее туда целой и невредимой и вернись домой, чтобы снова лечь в постель". И я так и делаю".

Телеведущая записывает подкаст вместе с Джейми Линн Сиглер, которая также живет с рассеянным склерозом и рассказала, что болезнь вызвала у нее депрессивное состояние. Она сказала: "Сейчас я в депрессии, чего, кажется, не испытывала уже много лет. Настоящая, черт побери, настоящая депрессия, которая меня немного пугает, потому что она кажется очень фаталистической".

