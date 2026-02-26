Популярна американська акторка Крістіна Епплгейт опинилася прикутою до ліжка через боротьбу з розсіяним склерозом.

Крістіна Епплгейт (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє видання Mirror, 54-річна артистка, яка здобула широку популярність завдяки ролі у ситкомі Одружені... з дітьми, розповіла, що у 2021 році лікарі діагностували їй розсіяний склероз — хронічну хворобу, яка уражає головний мозок і нервову систему.

Зірка серіалу Мертва для мене відтоді відкрито говорить про свій стан і регулярно ділиться новинами про самопочуття у власному подкасті MeSsy.

Тепер її 15-річна донька Сеті, яку Крістіна виховує разом із чоловіком Мартін Ленобл, поділилася тим, як цінує час, проведений із мамою, перш ніж повернути її додому і допомогти лягти в ліжко.

Вона розповіла виданню People: "Я хочу взяти її з собою; це моє улюблене заняття. Це єдиний час, який ми проводимо разом. Я кажу собі: "Просто відвези її туди цілою і неушкодженою і повернися додому, щоб знову лягти в ліжко". І я так і роблю".

Телеведуча записує подкаст разом із Джеймі Лінн Сіглер, яка також живе з розсіяним склерозом і розповіла, що хвороба спричинила у неї депресивний стан. Вона сказала: "Зараз я в депресії, чого, здається, не відчувала вже багато років. Справжня, чорт забирай, справжня депресія, яка мене трохи лякає, тому що вона здається дуже фаталістичною".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.