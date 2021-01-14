Известная голливудская актриса заявила, что уходит из кино

Голливудская знаменитость, звезда фильмов "Железный человек" и "Вид сверху лучше" Гвинет Пэлтроу заявила, что больше не будет играть в кино.

Гвинет Пэлтроу / фото: Pley.today

Такой новостью звезда поделилась во время онлайн-разговора с моделью Наоми Кэмпбелл. Актриса призналась, что долгое время была публичным человеком, но это приносило ей дискомфорт. И работа на камеру была ей не по душе, хотя она снялась во многих кинолентах. Гвинет рассказала, что это является одним из главных факторов ее отказа от дальнейшей кинокарьеры.

Хотя знаменитость призналась, что старается никогда не говорить "никогда" и допускает, что вернется на большие экраны, особенно, если ее об этом попросит ее муж Брэд Фэлчак (американский режиссер и продюсер, — прим. авт.). Актриса рассказала, что если любимый напишет сценарий фильма и попросит ее сняться в нем, то она согласится.

Звезда "Железного человека" отметила, что помимо развития своей компании Goop, она хочет посвятить себя написанию книг.

Напомним, что 48-летняя Гвинет Пэлтроу снялась во многих фильмах, но больше всего зрители ее помнят благодаря роли Пеппер Поттс в серии кинолент вселенной Marvel: "Железный человек", "Железный человек 2", "Мстители", "Железный человек 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Актриса обладательница таких кинопремий, как "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в свой день рождения предстала перед поклонниками полностью голой. Откровенный снимок вызвал восторженные отзывы в социальной сети Instagram.

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