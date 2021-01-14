kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

39676.27

ETH/USD

1222.21

LTC/USD

154.71

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Известная голливудская актриса заявила, что уходит из кино
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная голливудская актриса заявила, что уходит из кино

Актриса сейчас много времени уделяет развитию своего бренда

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская знаменитость, звезда фильмов "Железный человек" и "Вид сверху лучше" Гвинет Пэлтроу заявила, что больше не будет играть в кино.

Известная голливудская актриса заявила, что уходит из кино

Гвинет Пэлтроу / фото: Pley.today

Такой новостью звезда поделилась во время онлайн-разговора с моделью Наоми Кэмпбелл. Актриса призналась, что долгое время была публичным человеком, но это приносило ей дискомфорт. И работа на камеру была ей не по душе, хотя она снялась во многих кинолентах. Гвинет рассказала, что это является одним из главных факторов ее отказа от дальнейшей кинокарьеры.

Хотя знаменитость призналась, что старается никогда не говорить "никогда" и допускает, что вернется на большие экраны, особенно, если ее об этом попросит ее муж Брэд Фэлчак (американский режиссер и продюсер, — прим. авт.). Актриса рассказала, что если любимый напишет сценарий фильма и попросит ее сняться в нем, то она согласится.

Звезда "Железного человека" отметила, что помимо развития своей компании Goop, она хочет посвятить себя написанию книг. 

Напомним, что 48-летняя Гвинет Пэлтроу снялась во многих фильмах, но больше всего зрители ее помнят благодаря роли Пеппер Поттс в серии кинолент вселенной Marvel: "Железный человек", "Железный человек 2", "Мстители", "Железный человек 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Актриса обладательница таких кинопремий, как "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в свой день рождения предстала перед поклонниками полностью голой. Откровенный снимок вызвал восторженные отзывы в социальной сети Instagram.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/gvinet-peltrou-bolshe-ne-budet-snimatsya-v-kino-1705231.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ