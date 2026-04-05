Известная модель не нашла покоя даже после смерти: кто-то похитил ее голову из гроба
Известная модель не нашла покоя даже после смерти: кто-то похитил ее голову из гроба

Голову убитой модели Памелы Дженини отрезали и украли с кладбища.

5 апреля 2026, 18:50
Slava Kot

В Италии из гроба исчезла голова убитой ранее модели и телеведущей Памела Дженини (Pamela Genini). Инцидент обнаружили ее родственники, когда готовились перенести останки женщины в мавзолей, установленный в ее честь.

Памела Дженини. Фото: Instagram

29-летняя модель и бизнесвумен Памела Дженини была убита в октябре 2025 года в своей квартире в Милане. По данным следствия, женщине нанесли 24 ножевых ранения. Подозреваемым в убийстве женщины стал бизнесмен Джанлука Сончино, с которым она раньше находилась в отношениях.

По данным следствия, в день нападения Дженини успела написать подруге сообщение: "Мне страшно. Этот мужчина сумасшедший… Я не знаю, что делать".

В марте 2026 года семья решила перезахоронить Дженини. Однако во время транспортировки работники кладбища заметили, что гроб закрыт ненадлежащим образом. Они обнаружили винты, ослабленные и плохо закрепленную крышку. Когда они ее открыли, то обнаружили, что тело Памелы Дженини было без головы.

По информации следователей, использование свежего силикона для герметизации может свидетельствовать о том, что вмешательство произошло относительно недавно. Полиция предполагает, что к надругательству над телом итальянской модели могли быть причастны несколько человек. Однако мотив преступления пока остается неизвестным.

Расследование ведется по статьям о надругательстве над телом умершей и воровстве. По итальянскому законодательству за такие действия предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы.

После преступления подозреваемый в убийстве Памелы Дженни Джанлука Сончино пытался совершить самоубийство, но его спасли медики. Мужчина находится под стражей и ожидает суда по обвинениям в преследовании и убийстве модели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жутком убийстве модели "Мисс Швейцария", которую перемол в блендере ее муж.



Источник: https://nypost.com/2026/03/27/world-news/murdered-models-head-was-cut-off-and-stolen-from-the-cemetery
