Відома модель не знайшла спокою навіть після смерті: хтось викрав її голову з труни

В Італії з труни зникла голова вбитої раніше моделі та телеведучої Памела Дженіні (Pamela Genini). Інцидент виявили її родичі, коли готувалися перенести останки жінки до мавзолею, який був встановлений на її честь.

Памела Дженіні.

29-річна модель і бізнесвумен Памела Дженіні була вбита у жовтні 2025 року у своїй квартирі в Мілан. За даними слідства, жінці завдали 24 ножові поранення. Підозрюваним у вбивстві жінки став бізнесмен Джанлука Сончіно, з яким вона раніше перебувала у стосунках.

За даними слідства, у день нападу Дженіні встигла написати подрузі повідомлення: "Мені страшно. Цей чоловік божевільний… Я не знаю, що робити".

У березні 2026 року родина вирішила перепоховати Дженіні. Однак під час транспортування працівники кладовища помітили, що труна закрита неналежним чином. Вони виявили гвинти, які були ослаблені та погано закріплену кришку. Коли вони її відкрили, то виявили, що тіло Памели Дженіні було без голови.

За інформацією слідчих, використання свіжого силікону для герметизації може свідчити, що втручання сталося відносно недавно. Поліція припускає, що до наруги над тілом італійської моделі могли бути причетні кілька осіб. Однак мотив злочину поки що залишається невідомим.

Розслідування ведеться за статтями про наругу над тілом померлої та крадіжку. За італійським законодавством за такі дії передбачене покарання до семи років ув’язнення.

Після злочину підозрюваний у вбивстві Памели Дженіні Джанлука Сончіно намагався вчинити самогубство, але його врятували медики. Наразі чоловік перебуває під вартою та очікує суду за звинуваченнями у переслідуванні та вбивстві моделі.

