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Известная певица хотела покончить с собой после смерти 17-летнего сына

Шинейд О'Коннор считает себя виновной в смерти сына

14 января 2022, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Популярная в Исландии исполнительница и композитор Шинейд О'Коннор хотела лишить себя жизни после пережитой в ее семье трагедии – ее 17-летний сын Шейн совершил суицид. О своей боли сгоревшая мать написала в социальных сетях, об этом информирует Mirror .

Известная певица хотела покончить с собой после смерти 17-летнего сына

Шинейд О'Коннор (фото из открытых источников)

По словам исполнительницы, она хочет последовать за своим мальчиком. Ибо не видит смысла жизни без него. Она убеждена, что все, к чему прикасается, разрушает. Говорит, что жила только для сына. Но его уже нет. Она утверждает, что разрушила свою семью. Ее дети не хотят ее знать. Ибо она – плохая мать. Все ошибочно думают, что она хороша по той причине, что умеет петь. Но это не так. И вина в том, что случилось, ее. В том, что Шейн ушел из жизни виновата только она, — не находит покоя композиторка.

Исполнительница отметила, что не хочет быть в этом мире без своего сына и других детей. И что она недостойна жить. В случившемся только ее ошибка. И больше никого. Она утверждает свою ненормальность, начиная с того дня, как родилась. И это не вина ее родителей, ее семьи или виноватые здесь дети. Это ее. Поэтому она хочет отправить себя обратно.

Уже 13 января после обнародования этого сообщения ирландская звезда была госпитализирована в больницу после того, как хотела совершить попытку самоубийства.

После этого она разместила еще одно сообщение на своей странице. В нем она просит прощения у своих поклонников. Сообщает, что едет вместе с копнами и уже на дороге в больницу. Извиняется, что заставила всех расстроиться. Ибо потерялась в этом мире без своего сына, — резюмировала ирландская композиторка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская певица призналась, что чуть не совершила суицид.


 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/sinead-oconnor-admitted-hospital-just-25945252
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