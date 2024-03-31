Бывшую участницу телешоу "Холостяк" Яну Соломко не раз видели в РФ уже в то время, когда началась полномасштабная война.

Яна Соломко (фото из открытых источников)

Она выступала перед захватчиками, пела для убийц украинцев. Именно за это ее начали жестко хейтиты в сетях. Очевидно, певице не приятный боулинг из-за ее предательства, и поэтому она захотела оправдаться перед согражданами.

В социальных сетях она сообщила, что уехала в Россию еще в 2018 году. Там у певицы был подписан контракт, который она не могла так просто расторгнуть. Но после того, как он кончился, Яна уехала в США.

"Россия не была моей родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что бы ни говорил и не писал. До и после начала войны я делала то, что должна была делать как профессионал, имеющий юридический контракт и это не подлежит ничьим осуждениям", — сообщила Соломко.

Она говорит, что ее новый муж не гражданин России. Он, как утверждает исполнительница, "многонациональный человек", с которым он знаком уже 11 лет.

Яна Соломко рассказала, что все эти годы они были друзьями, но недавно признали, что их сочетают более глубокие чувства друг к другу, поэтому решили больше не тратить попусту время и жениться. Праздничная церемония бракосочетания состоялась в Стамбуле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская певица, поддержавшая оккупантов и выпустившая о них песню, вышла замуж. Певица Яна Соломко, родившаяся в Украине, в частности в Полтавской области, выступала в украинских шоу и теперь известна под псевдонимом Soyanna, тоже поддержавшей позицию РФ, жестоко уничтожающей ее родную страну, теперь вышла замуж. Избранник Яны – ее возрастной поклонник.