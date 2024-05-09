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Известная певица оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024

Джамала прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале.

сегодня, 21:00
Автор:
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Лиля Воробьева
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В ночь на 8 мая украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil успешно спели со сцены первого полуфинала Евровидения-2024, это соответственно оценили не только болельщики, но и букмекеры. За эти два дня в гранд-финал шанс украинских певиц на победу в Евровидении ощутимо вырос.

Известная певица оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024

Певица Джамала (фото из открытых источников)

Разделяет ли оптимизм букмекеров исполнительница Джамала, об этом она рассказала во время эфира телемарафона . Победитель Евровидения-2016 обнародовала свои мысли о шансах Alyona Alyona и Jerry Heil на победу.

"Я очень горжусь нашими девушками, как и вся страна. Это всегда смущенно. ... всегда на связи со мной. Я знаю, что добавить нам технически, чтобы мы не были ниже второго места, но это супер секрет. Скажу им только лично. Мощный номер, песня содержательная, и все это гармонично. -финале, и чтобы все было просто вау", — говорит Джамала.

Еще знаменитость посоветовала украинским конкурсанткам следующее: "Многие надежды возлагаю на девушек, с каким настроением они выйдут. Мне очень хочется, чтобы они были светлыми в глазах, чтобы были на 100% мощными и совершенными в вокале. Зрители это супер. Они будут за нас голосовать. Очень хочется, чтобы и жюри за нас проголосовало. Они придирчивы, они разбирают песню по костям", сказала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о скандале на Евровидении . Поляки считают, что Сербия допустила "серьезное нарушение правил конкурса" Евровидения 2024 года, когда прервала выступление польской певицы Luna в полуфинале конкурса. Вместо Евровидения сербский канал начал трансляцию прибытия китайского лидера Си Цзиньпина.



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