Известная певица раскритиковала проведение Нацотбора на "Евровидение" во время войны

Украинская исполнительница Lama подвергла резкой критике проведение Нацотбора на "Евровидение". Она сказала, что теперь эти мероприятия неуместны, на их проведение нужно немало средств, которые можно было бы перечислить на нужды армии.

Певица Lama (фото из открытых источников)

"Знаете, что меня больше всего бесит? Бесит, что на "Евровидение" есть деньги. Это же 11 миллионов гривен — можно было бы обеспечить всю нашу армию, наших военных", — пишет певица в своем Instagram.

Она высказалась, что можно было провести Нацотбор на волонтерских началах и экономить средства бюджета.

Еще Lama говорит, что почувствовала несправедливость по отношению к артистам, которые за свой счет собирают деньги, чтобы оказать помощь нашим Вооруженным Силам, в то время как представители власти, как она утверждает, этого не делают.

"Почему нам, артистам, во время благотворительного собрания помогают люди, а не власть. Почему ты должен бороться за каждый донат и вкладывать собственные средства, когда происходит такой хаос "на горе"? Но когда уже "там" в приоритет поставят жизнь украинских воинов , тех, кто дает жизнь нам, гражданским?" – высказала свою позицию певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 года после победы Jerry Heil и Alyona Alyona. После объявления результатов Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении 2024 года представят Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria". Такая новость заставила букмекеров пересмотреть шансы Украины на победу на Евровидении 2024 года.

В обновленном рейтинге букмекеров Украина вернула себе первое место и является главным кандидатом на победу на Евровидении 2024 года. Букмекеры оценили шансы на победу на песенном конкурсе Евровидения 2024 участников от Украины Jerry Heil и Alyona Alyona на 17%.

