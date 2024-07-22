Известная певица рассказала, какой диагноз поставил ей психиатр

Известная британская певица Джесси Джей (Jessie J) откровенно призналась своим поклонникам: у нее диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Звезда поделилась, что материнство стало катализатором, обнажившим эти состояния.

Джесси Джей рассказала о борьбе с ОКР и СДВГ после рождения ребенка

В своем Instagram 36-летняя певица рассказала, что диагноз был поставлен три месяца назад. Джесси Джей призналась, что долгое время колебалась, стоит ли делиться этой информацией публично, но в итоге приняла решение быть открытой и честной с поклонниками.

"Около 3 месяцев назад мне поставили диагноз РДВГ и ОКР. Рассказывая об этом людям, я часто получала реакцию "Да, мы это знали" и, конечно, я знала в определенной степени, но рождение ребенка, скажем так, обнажило это гораздо больше. Но в некоторых моментах мне казалось, что я не могу говорить об этом. К черту. Вот я говорю об этом. Принимаю это", — рассказала звезда.

Джесси Джей стала мамой в мае 2023 года, родив сына Ская от баскетболиста Чананана Сафира Колмана. По ее словам, материнство усилило проявления ОКР и СДВГ, что и подтолкнуло ее к обращению за профессиональной помощью.

Что такое ОКР и СДВГ?

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется навязчивыми мыслями и компульсивными действиями, которые человек совершает, чтобы избавиться от тревоги. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) проявляется в импульсивности, невнимательности, повышенной возбудимости и чрезмерной активности.

Джесси Джей известна своими хитами "Domino", "Flashlight", "Nobody's Perfect", "Bang Bang" и "Price Tag". Ее музыкальная карьера отмечена многочисленными наградами и признанием критиков. Теперь певица открывает новую главу своей жизни, делясь с миром своей борьбой с психическими расстройствами.